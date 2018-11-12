Ученые выяснили, что горсть ягод в день защищает сердце от болезней
Немного ягод, чашка чая или порция брокколи каждый день помогают защитить сердце от заболеваний, утверждают ученые.
Немного ягод, чашка чая или порция брокколи каждый день помогают защитить сердце от заболеваний, утверждают ученые.
Результаты их наблюдений были представлены на ежегодном собрании Американской кардиологической ассоциации и опубликованы в Live Science.
В ягодах, чае, шоколаде, вине и других продуктах растительного происхождения содержатся флавоноиды. По сути, это пигменты, придающие фруктам и овощам красную, синюю, фиолетовую, желтую и оранжевую окраску.
Флавоноиды известны более столетия, но первые предположения об их роли в укреплении стенок кровеносных сосудов были опубликованы в 1936 году лауреатом Нобелевской премии Альбертом де
Ученые из университета Западной Австралии проанализировали данные почти 53 тысяч человек, которые принимали участие в долгосрочном исследовании, стартовавшем еще в 1990-х годах. Участники регулярно заполняли анкету об употребляемых в пищу продуктах. Врачи отслеживали состояние их здоровья на протяжении 23 лет.
Приблизительно у 12 тысяч участников за это время появились те или иные проблемы с сердцем.
Указанный объем флавоноидов употреблять достаточно легко, отмечают ученые. Он содержится в чашке чая, горчице, горсти черники или порции брокколи.
Самый слабый эффект флавоноиды имели для курильщиков и употребляющих алкоголь. Также мужчинам нужны большие дозы флавоноидов, чем женщинам.
Исследователи отметили, что флавоноиды не являются панацеей сами по себе. Их эффект был усилен здоровой диетой, ведь люди, которые употребляли много флавоноидов, питались овощами, фруктами, рыбой и другими полезными продуктами.
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