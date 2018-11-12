Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как обустроить пространство для кошки. Список
«Дорожный» стандарт: как будут убирать улицы этой зимой
«Суперженщина»: Регина Тодоренко в преддверии родов села на шпагат
Наталья Подольская похвасталась плоским животом
Где дешево встретить Новый год?
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Голливудские звезды, чьи родители эмигрировали из СССР (фото)
Заработав $20 млн, актриса живет очень скромно
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла вся семья - СМИ
Врач пожелала “сдохнуть” пришедшей без записи
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
16:46 (мск), источник: Mail Новости

Ученые выяснили, что горсть ягод в день защищает сердце от болезней

Немного ягод, чашка чая или порция брокколи каждый день помогают защитить сердце от заболеваний, утверждают ученые.

Наверх

Результаты их наблюдений были представлены на ежегодном собрании Американской кардиологической ассоциации и опубликованы в Live Science.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ягодах, чае, шоколаде, вине и других продуктах растительного происхождения содержатся флавоноиды. По сути, это пигменты, придающие фруктам и овощам красную, синюю, фиолетовую, желтую и оранжевую окраску.

Читайте также
Ученые выяснили, в какое время года чаще умирают молодежь и старики

Флавоноиды известны более столетия, но первые предположения об их роли в укреплении стенок кровеносных сосудов были опубликованы в 1936 году лауреатом Нобелевской премии Альбертом де Сент-Дьёрди. В 1990-х годах удалось установить, что флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами. Теперь же ученые получили убедительные доказательства и того, что эти вещества защищают сердце человека.

Ученые из университета Западной Австралии проанализировали данные почти 53 тысяч человек, которые принимали участие в долгосрочном исследовании, стартовавшем еще в 1990-х годах. Участники регулярно заполняли анкету об употребляемых в пищу продуктах. Врачи отслеживали состояние их здоровья на протяжении 23 лет.

Приблизительно у 12 тысяч участников за это время появились те или иные проблемы с сердцем.

Исследователи обнаружили, что люди, которые ежедневно употребляли около 500 миллиграммов или более флавоноидов, имели более низкий риск развития ишемической болезни, инсульта и заболевания периферических артерий.

Указанный объем флавоноидов употреблять достаточно легко, отмечают ученые. Он содержится в чашке чая, горчице, горсти черники или порции брокколи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самый слабый эффект флавоноиды имели для курильщиков и употребляющих алкоголь. Также мужчинам нужны большие дозы флавоноидов, чем женщинам.

Исследователи отметили, что флавоноиды не являются панацеей сами по себе. Их эффект был усилен здоровой диетой, ведь люди, которые употребляли много флавоноидов, питались овощами, фруктами, рыбой и другими полезными продуктами.

Читайте также:

Путин поручил Медведеву проверить налоговую нагрузку россиян
Павлюченко зарекся смотреть игры сборной РФ с участием бразильца
Модель выгнали из Лувра из-за декольте
FT сообщила о провале антироссийских санкций США
Как проходили легендарные пиры Ивана Грозного
Путин заявил о необходимости ограничить сверхприбыль нефтяников
В России установится аномально холодная погода
Спорт
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак» Соглашение со специалистом рассчитано до конца следующего сезона. Исполнявший обязанности главного тренера Рауль Рианчо покидает десятикратных чемпионов России
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Ввоз вещей в Россию: скоро лишь 500 евро (и Айфон не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию, Беларусь или Казахстан на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
В каких домах предпочитают покупать квартиры россияне
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Популярные темы на «Детях»
Дочь рано начала половую жизнь 387
Воспитание мальчиков и девочек. Разница. 237
Салаты 176
интернет 173
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь