Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как обустроить пространство для кошки. Список
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
«Хоть ты сдохни, не выпишу»: врач отказала пациентке в инсулине
Как именно недосып сказывается на твоей коже и волосах
Где дешево встретить Новый год?
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
В Париже Трамп отказался здороваться с Порошенко (видео)
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Вылетевший из Парижа самолет с 280 людьми экстренно сел в РФ
Актриса Юлия Волчкова скончалась в возрасте 44 лет
Грибы и кефир: в Подмосковье погибла вся семья - СМИ
Врач пожелала “сдохнуть” пришедшей без записи
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Природные арки в разных уголках мира (фото)
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
17:00 (мск), источник: Mail Новости

270 движущихся мусорных пакетов заполнили зал в венской арт-галерее (видео)

Инсталляция позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи.

Наверх

В Австрийском музее современного искусства открылась выставка Sagmeister & Walsh: Beauty. Одним из ее участников является медиа-художник Нильс Фелькер, который создает инсталляции и произведения искусства с помощью компьютерных технологий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Новая работа Фелькера получила название «270» — именно столько белых мешков для мусора было использовано в инсталляции. Пакеты прикреплены на металлические каркасы и оснащены маленькими вентиляторами, которые срабатывают в запрограммированном алгоритме, создавая удивительное шоу. Кажется, будто сотни маленьких белых привидений одновременно танцуют. При этом звук развивающихся мешков чем-то напоминает морские волны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Фелькер уже создавал похожую инсталляцию в 2010-м году. Тогда он использовал 108 мусорных пакетов, которые двигались, реагируя на приближение человека.

Читайте также:

Путин поручил Медведеву проверить налоговую нагрузку россиян
Павлюченко зарекся смотреть игры сборной РФ с участием бразильца
Модель выгнали из Лувра из-за декольте
FT сообщила о провале антироссийских санкций США
Как проходили легендарные пиры Ивана Грозного
Путин заявил о необходимости ограничить сверхприбыль нефтяников
В России установится аномально холодная погода
Спорт
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак» Соглашение со специалистом рассчитано до конца следующего сезона. Исполнявший обязанности главного тренера Рауль Рианчо покидает десятикратных чемпионов России
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Ввоз вещей в Россию: скоро лишь 500 евро (и Айфон не купишь) Уже очень скоро при въезде в Россию, Беларусь или Казахстан на автомобиле или поезде можно будет иметь с собой товаров лишь на 500 евро. Что это значит?
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Названы регионы с самой доступной арендой жилья
Вредные советы: 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Дети
Дочери Алсу покорили публику выступлением на концерте Микелла и Сафина приняли участие в новом шоу певицы
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь