270 движущихся мусорных пакетов заполнили зал в венской арт-галерее (видео)
Инсталляция позволяет
Инсталляция позволяет
В Австрийском музее современного искусства открылась выставка Sagmeister & Walsh: Beauty. Одним из ее участников является
Новая работа Фелькера получила название «270» — именно столько белых мешков для мусора было использовано в инсталляции. Пакеты прикреплены на металлические каркасы и оснащены маленькими вентиляторами, которые срабатывают в запрограммированном алгоритме, создавая удивительное шоу. Кажется, будто сотни маленьких белых привидений одновременно танцуют. При этом звук развивающихся мешков
Фелькер уже создавал похожую инсталляцию в 2010-м году. Тогда он использовал 108 мусорных пакетов, которые двигались, реагируя на приближение человека.
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