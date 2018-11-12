Джордж Мартин раскрыл содержание двух приквелов «Игры престолов»

Джордж Мартин сообщил, что события книги будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале и описанных в основной серии книг событий. Книга «Огонь и кровь» будет представлять собой первый том истории семейства Таргариенов, которая начнется с прихода на территорию семи королевств создателя железного трона Эйгона Завоевателя. По ходу повествования раскроются тайны запрета на посещение Валирии и появления трех драконьих яиц у Дейнерис, сообщает телеканал «360».

Мартин также подчеркнул, что продолжит работу над шестым томом серии «Песнь льда и пламени» сразу после выхода книги «Огонь и кровь». Столь длительную задержку писатель объяснил тем, что эта работа состоит из десятка романов, в каждом из которых есть главный герой. Потому ему потребовались годы, чтобы все это скомпоновать. Как пишет сайт kp.ru, презентация романа в США намечена на 20 ноября.