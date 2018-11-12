Глава РАН рассказал, почему россиянам не дают Нобелевские премии

«Если мы хотим видеть Нобелевские премии, надо улучшать научную инфраструктуру, — заявил президент РАН. — Премию вручают не только за идею, но и за ее воплощение в научном эксперименте. Все больше и больше экспериментальная реализация требует современного и дорогого инструментария». По словам Александра Сергеева, если бы у российских ученых был такой инструментарий, им не пришлось бы вывозить свои идеи за границу для проверки, а затем и делить право на это открытие. Однако сегодня научная инфраструктура в России оставляет желать лучшего.