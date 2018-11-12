Глава РАН рассказал, почему россиянам не дают Нобелевские премии

Об этом он рассказал на своей пресс-конференции, которая предваряет Общее собрание Российской академии наук, передает корреспондент Indicator.Ru.
«Если мы хотим видеть Нобелевские премии, надо улучшать научную инфраструктуру, — заявил президент РАН. — Премию вручают не только за идею, но и за ее воплощение в научном эксперименте. Все больше и больше экспериментальная реализация требует современного и дорогого инструментария». По словам Александра Сергеева, если бы у российских ученых был такой инструментарий, им не пришлось бы вывозить свои идеи за границу для проверки, а затем и делить право на это открытие. Однако сегодня научная инфраструктура в России оставляет желать лучшего.
Кроме того, президент РАН напомнил о жалобах ученых, которые не могут участвовать в гонке открытий из-за медленного снабжения реактивами. По его словам, этот вопрос стал настолько острым, что его обсуждают на уровне Федерального собрания. Решению этих проблем, как рассказал Александр Сергеев, посвящен один из трех федеральных проектов в рамках нацпроекта «Наука», касающийся развития научной инфраструктуры в России.