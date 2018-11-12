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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Минприроды России отказало в экспорте 25 белух из Приморского края

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минприроды России отказало в вывозе за границу 25 белух из Приморского края, сообщает министерство.

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Источник: РИА Новости

Как сообщила ранее «Экологическая вахта Сахалина», полтора десятка детенышей белух незаконно содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае, где животные передерживаются перед продажей за границу.

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«Минприроды России информирует об отказе в выдаче документов на экспорт белух из Приморского края… 25 заявлений на сертификаты СИТЕС поступили в надзорную структуру Минприроды России на экспорт 25 особей белух», — говорится в сообщении.

При этом из сопроводительных материалов следовало, что разрешение Росрыболовством на добычу морских животных давалось в учебных и культурно-просветительских целях, отмечает министерство.

Как сообщалось ранее, во Владивостокской природоохранной прокуратуре начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух. Следствие по Приморскому краю также начало проверку законности вылова млекопитающих и соблюдения условий их содержания в неволе.

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Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что в РФ готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ.

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