Минприроды России отказало в экспорте 25 белух из Приморского края

Источник: РИА Новости

Как сообщила ранее «Экологическая вахта Сахалина», полтора десятка детенышей белух незаконно содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае, где животные передерживаются перед продажей за границу.

«Минприроды России информирует об отказе в выдаче документов на экспорт белух из Приморского края… 25 заявлений на сертификаты СИТЕС поступили в надзорную структуру Минприроды России на экспорт 25 особей белух», — говорится в сообщении.

При этом из сопроводительных материалов следовало, что разрешение Росрыболовством на добычу морских животных давалось в учебных и культурно-просветительских целях, отмечает министерство.

Как сообщалось ранее, во Владивостокской природоохранной прокуратуре начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух. Следствие по Приморскому краю также начало проверку законности вылова млекопитающих и соблюдения условий их содержания в неволе.

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