Как выглядит «Дом тысячи приведений» в Бельгии
В Бельгийском городе Тюрнхаут есть одно очень жуткое место под названием «Дом тысячи привидений». В 1997 году здесь был открыт уникальный ресторан ужасов T'Spookhuys.
Владельцы заведения Карл Хендрикс и Бьорн Лейс настолько обожали ужастики и мистику, что когда узнали про «нехороший дом», то сразу же решили, что это «чертовщина» будет им только на руку. Интерьер ресторана был оформлен в соответствии с самыми жуткими ночными кошмарами, тарелки были в форме черепов, блюда имели отвратительные названия и вид, а из подвала раздавались леденящие душу крики и стоны.
Хендрикс и Лейс оказались правы — в ресторане действительно было много клиентов и туристов. Но спустя 11 лет в 2008 году владельцы внезапно приняли решение закрыть заведение.
Как они позже пояснили, в доме оказалось «слишком много привидений и духов», которые пугали персонал и мешали нормальной работе заведения. Чуть позже даже появлялись слухи, что в подвалах ресторана действительно происходили жуткие вещи, в том числе пытки и настоящие сатанинские обряды.
Несмотря на то, что ресторан был закрыт, здание
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