Огромный гриб купили за 85 тысяч евро

Анонимный покупатель из Гонконга отдал 85 тысяч евро (6,5 миллиона рублей) за гриб весом 850 граммов, заплатив 10 тысяч евро за каждые 100 граммов плодового тела. Средний вес трюфелей на аукционе составлял 20 граммов, а цена за 100 граммов в этом году, как правило, не превышала 350 евро (около 27 тысяч рублей).

«Столь высокую ставку может объяснять тот факт, что это был благотворительный аукцион, а также редкость 850-граммового трюфеля, — предположила представительница аукциона. — Дело в том, что чем крупнее трюфель, тем он ценнее».