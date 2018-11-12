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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Огромный гриб купили за 85 тысяч евро

Крупный белый трюфель ушел с молотка по необычно высокой цене на аукционе в итальянском городе Альба, административная область Пьемонт. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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Источник: AFP 2018

Анонимный покупатель из Гонконга отдал 85 тысяч евро (6,5 миллиона рублей) за гриб весом 850 граммов, заплатив 10 тысяч евро за каждые 100 граммов плодового тела. Средний вес трюфелей на аукционе составлял 20 граммов, а цена за 100 граммов в этом году, как правило, не превышала 350 евро (около 27 тысяч рублей).

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«Столь высокую ставку может объяснять тот факт, что это был благотворительный аукцион, а также редкость 850-граммового трюфеля, — предположила представительница аукциона. — Дело в том, что чем крупнее трюфель, тем он ценнее».

Трюфели нередко уходят с молотка по высокой цене. Так, в 2013 году пара деликатесных грибов была продана за 90 тысяч долларов. В 2010 году два белых трюфеля из итальянской Тосканы ушли с молотка на аукционе в Макао за 330 тысяч долларов. В том же году на фестивале трюфелей в итальянском регионе Пьемонт гриб весом 900 граммов за 105 тысяч евро приобрела критик и специалист по вину из Южной Кореи Жанин Чо Ли. В 2014 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за трюфель, весивший 1,89 килограмма, заплатили 61 тысячу 250 долларов.

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