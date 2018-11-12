Астрономы выяснили, как возникли загадочные каналы на Плутоне

«Весьма своеобразные структуры, которые мы назвали “стиральными досками” и “равнинными каналами”, несколько лет были самыми загадочными объектами на поверхности Плутона. Эти формы рельефа, похожие на наборы параллельных линий, вытянутых с северо-востока на юго-запад, не имели аналогов ни на одной другой планете», — отмечает Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons.
Когда зонд New Horizons сблизился с Плутоном и его семьей спутников в июне прошлого года, первой и самой необычной чертой его поверхности, которая была открыта учеными, стало знаменитое «сердце» Плутона, равнины Спутника, окрашенного в более светлый тон, чем вся остальная поверхность карликовой планеты.
Позже ученые получили детальные фотографии темных возвышенностей, так называемого региона Тартар, обрамляющего восточную половину «сердца» Плутона, и землю Викинга, соседствующую с его западной частью. И там, и здесь они нашли несколько крайне необычных структур, которые Стерн и его коллеги сразу окрестили «каналами» и «стиральными досками».
И те, и другие похожи по форме на набор небольших холмов и оврагов шириной в 2−3 километра, выстроенных в параллельные ряды и отделенные друг от друга на примерно то же расстояние. Сам факт существования этих объектов послужил одним из главных доказательств того, что недра и поверхность Плутона до сих пор остаются «живыми» с точки зрения геологии.
Загадочные каналы на поверхности Плутона
| Источник: NASA
С другой стороны, как отмечает Стерн, необычная пространственная ориентация, сама форма подобных «каналов» и «стиральных досок», а также их химический состав — они состоят из воды — оставались загадкой для ученых в последующие годы.
Планетологи НАСА смогли раскрыть эту тайну, обратив внимание на то, что подобные структуры были крайне неравномерно распределены по земле Викинга — они чаще встречались в низинах и почти полностью отсутствовали на возвышенностях. Это указало на то, что в их рождении были замешаны какие-то тектонические и эрозионные процессы.
Самым очевидным кандидатом на их роль «прародителя», как предположили планетологи, был ледниковый период, начавшийся на Плутоне около четырех миллиардов лет назад во время формирования его «сердца» и оставивший следы в виде необычных пилообразных структур высотой в 3−5 километров, найденных New Horizons в регионе Тартар.
В то время, по словам Стерна, равнины Спутника и все прилегающие территории, в том числе и будущие «стиральные доски» и каналы, были покрыты толстым слоем азотного льда. Наступления и отступления этих льдов «вспахали» поверхность водяного льда, играющего роль главной породы коры Плутона, и покрыли его аналогами земных морен, «бараньих лбов» и прочих ледниковых форм рельефа.
Карта распределения каналов и "стиральных досок" по Плутону | Источник: NASA
Некоторые подобные структуры, как предполагают ученые НАСА, могли сформироваться крайне необычным образом. Они родились не под толщей ледника, а на его поверхности, в результате накопления обломков водяного льда внутри ям, возникавших в толще азотного льда в результате его испарения.
Как именно родились эти ямы и как они смогли вырасти до длины в несколько километров, ученые пока не знают. Стерн и его коллеги надеются, что отправка новой миссии к Плутону, а также опыты с лабораторными аналогами материи карликовой планеты дадут ответ на этот вопрос.
Фотогалерея: Лучшие фото звезд
Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.
Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.
Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».
Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.
Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.
Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».
Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.
Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».
Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.
Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.
Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.
Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.
В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.
Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.
Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .
На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.
Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.
Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.
«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.
Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).
На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.
Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.
Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.