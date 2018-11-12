Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Посадку самолета в условиях нулевой видимости в аэропорту Минска сняли на видео из кабины пилота. Ролик опубликован на YouTube.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Посадку самолета в условиях нулевой видимости в аэропорту Минска сняли на видео из кабины пилота. Ролик опубликован на YouTube.
На кадрах видно, как воздушное судно пролетает сквозь плотный слой облаков. После снижения лайнер оказался в густом тумане на высоте менее 500 метров над землей, а
«При такой погоде можно и садиться», — написал пилот самолета в Instagram.
В конце прошлой недели в окрестностях белорусской столицы наблюдался густой туман. Как рассказали РИА Новости в