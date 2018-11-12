Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Умер автор комиксов, писатель и
Умер автор комиксов, писатель и
Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.
В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали
Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе
Он также сыграл в эпизодических ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: «Люди Икс», «Человек-паук», «Железный Человек», «Сорвиголова», «Халк» и другие. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что
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