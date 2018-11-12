Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Источник: AP 2018

Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.

В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.