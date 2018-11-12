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22:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Умер автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли. Он скончался на 96 году жизни, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.

В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.

Он также сыграл в эпизодических ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: «Люди Икс», «Человек-паук», «Железный Человек», «Сорвиголова», «Халк» и другие. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что из-за значительного ухудшения зрения он потерял возможность читать и писать.

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