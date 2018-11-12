Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск развития рака

Исследователи проанализировали данные медицинских карт почти 1,8 миллиона пациентов в возрасте от 16 до 19 лет. В работе учитывались результаты медосмотра с 1967 по 2002 года. Затем они соотнесли данные медкарт со случаями заболеваний раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.

Выяснилось, что ожирение в подростковом возрасте в 3,76 раза увеличивает риск развития онкологии у мужчин и в 4,07 раза у женщин.

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При этом у представителей сильного пола с индексом массы тела на верхней границе нормы также повышается вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риск развития онкологии в этом случае вырастает на 49 процентов.

«Мужчины и женщины, страдавшие ожирением или избыточной массой тела в подростковом возрасте, подвергаются повышенному риску развития рака поджелудочной железы в дальнейшем», — говорится в работе.