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22:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск развития рака

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы в дальнейшем, выяснила научная группа из Израиля. Работа опубликована в журнале Cancer.

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Исследователи проанализировали данные медицинских карт почти 1,8 миллиона пациентов в возрасте от 16 до 19 лет. В работе учитывались результаты медосмотра с 1967 по 2002 года. Затем они соотнесли данные медкарт со случаями заболеваний раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.

Выяснилось, что ожирение в подростковом возрасте в 3,76 раза увеличивает риск развития онкологии у мужчин и в 4,07 раза у женщин.

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При этом у представителей сильного пола с индексом массы тела на верхней границе нормы также повышается вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риск развития онкологии в этом случае вырастает на 49 процентов.

«Мужчины и женщины, страдавшие ожирением или избыточной массой тела в подростковом возрасте, подвергаются повышенному риску развития рака поджелудочной железы в дальнейшем», — говорится в работе.

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