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10:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Из-за чего снятся кошмары?

С кошмарами в течение жизни сталкиваются все люди, правда одни видят их крайне редко, другие — периодически, третьи — чуть ли не каждую ночь на протяжении определённого времени. Одни могут проснуться и тут же забыть страшный сон, другие же не могут отделаться от жуткого ощущения ещё долгое время.

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Источник: Free-Photos/СС0

АиФ.ru выяснил у врача-сомнолога, почему людям снятся кошмары.

«Одиночные, не повторяющиеся из раза в раз кошмары — это некоторое прорабатывание мозгом стрессовых для человека ситуаций, в которых он пытается найти решение», — говорит Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.

Это фактически адаптация человека к окружающей среде, когда он думает, как ему вести себя в какой-то ситуации. Можно сказать, что страшный сон становится мультимедийным проигрыванием ситуации, когда человек пытается найти выход, и в конце концов находит.

«Он даже может потом забыть об этом кошмаре, потому что нашёл решение, которое он может впоследствии извлечь из подсознания и применить в жизни. Есть исследования, которые показывают, что люди, которым снятся кошмары, более адаптированы к окружающей среде, чем те, которым они не снятся или они их не помнят».

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Совсем другое дело — патологические кошмары, которые снятся с определённой периодичностью, говорит врач. «Это постстрессовые сны, например, люди начинают видеть кошмары после катастроф или участия в военных действиях. Мозг, как заезженная пластинка, обращается к определённому событию, но действие сна развивается до определённого этапа, после чего человек просыпается. Таким образом, он не может ни найти решение проблемы, ни смириться со стрессом. Это патологическая ситуация, которая требует обращения к психотерапевту, прохождения специальных техник лечения для снятия постстрессового синдрома», — отмечает Бузунов.

В целом нервная система разных людей отличается по переносимости стрессовых нагрузок. Поэтому могут быть абсолютно разными и сами кошмары, и уровень их переживания. «Люди с ранимой психикой чаще видят кошмары. Кто-то воюет в горячих точках и спит хорошо, а кто-то случайно увидел, как на улице сбили собаку, и ему несколько недель снится этот кошмар. Одно и то же событие может стать для одного человека обыденным, а для другого — стрессовой ситуацией, после которой он будет видеть кошмары», — поясняет сомнолог.

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