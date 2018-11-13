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10:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Их прославила еда. Блюда, названные в честь людей

13 ноября 1718 года родился Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич. Человек, чье имя прославил кусок мяса, зажатый между двумя кусками хлеба.

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Источник: СС0/90051

Кто бы в наши дни помимо историков и увлекающихся морскими путешествиями вспомнил имя графа Сэндвича, если бы оно не стало нарицательным — названием вида закрытых холодных бутербродов? Да и граф Строганов гораздо больше известен благодаря мясному блюду его имени. Не говоря уже о брокере по фамилии Бенедикт, который отдал ее яйцам по-бенедиктински. Мы собрали людей, которые дали свои имена всемирно известным блюдам.

Сэндвич

Джон Монтегю, граф Сэндвич, возглавлял адмиралтейство Британии, финансировал три кругосветные экспедиции Джеймса Кука, в честь его великий путешественник назвал острова — Сандвичевы (хотя теперь мы их знаем как Гавайи). Но прославил свое имя граф кулинарным изобретением. Во время игры в бридж Джон Монтегю утолял голод хлебом с ростбифом.

Чтобы не пачкать руки, чтобы удобнее было держать бутерброд и начинка не падала с хлеба, граф приказал повару класть мясо между двумя ломтиками хлеба.

Считается, что изобретение сэндвича случилось в 1762 году. С тех пор такие закрытые бутерброды называют сэндвичами в честь графа. Есть у них и близкие родственники в других странах, например, панини в Италии.

Бульон

Чаще всего название отвара мяса, птицы, рыбы, овощей, связывают с французским словом bouillon от глагола bouillir — «кипятить».

Источник: СС0/LisaRedfern

Но существует легенда, согласно которой имя блюду дал герцог Готфруа де Бульон — лотарингский крестоносец, в 1099—1100 годах он был хранителем Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что для поддержания сил в раненых он распорядился отдавать им отвар от мяса, которое съедали здоровые. И в честь его назван бульон — блюдо, которое отлично восстанавливало силы больных и раненых.

Вторая версия гласит, что тот же герцог был слишком жаден, поэтому простым солдатам доставался лишь отвар от мяса, которое ели господа.

Воины возмущались и назвали отвар в честь герцога.

Бефстроганов

Бефстроганов, или же мясо по-строгановски, появилось в России во второй половине XIX века. Его создали для графа Александра Григорьевича Строганова, жившего в 1795—1891 годах.

Источник: СС0/fernandosadao
По одной из версий, у старого графа совсем не было зубов, и повар-француз Андре Дюпон придумал блюдо, позволявшее Строганову справиться с мясом.
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По другой версии, блюдо придумали для «открытых столов». У графа были приемные дни, когда накрывали стол и пускали к нему всех образованных и прилично одетых людей. Бефстроганов был прост в приготовлении, вкусен, а кроме того — удобно делился на порции. Блюдо назвали в честь графа, и оно было довольно популярно в царской России. А в советское время бефстроганов ждал и вовсе триумф. Блюдо получило широчайшее распространение после Великой Отечественной войны, оно шагнуло даже за границу. А в советских столовых оно было просто-таки обязательным. Хотя, конечно, в СССР повара не готовили бефстроганов из вырезки, как это задумывал изобретатель.

В классическом рецепте бефстроганов готовят из вырезки, края или почечной части. В общем, нужна хорошая, мягкая говядина. К ней добавляют жареный лук, обжаривают его в масле с мясом, потом все заливают соусом из сметаны. И тушат до готовности мяса. В качестве гарнира к бефстроганову подается чаще всего картофель — жареный или пюре.

Яйца «Бенедикт»

Еще один бутерброд в нашей коллекции. Обязательно с яйцом пашот, сваренным без скорлупы и таким образом, что белок загустел, а желток остался в кремообразном состоянии.

В 1942 году брокер Лемюэль Бенедикт, давая интервью журналу The New Yorker, утверждал, что именно он в 1894 году в отеле Уолдорф-Астория заказал блюдо от похмелья: тосты с маслом, беконом, вареными яйцами и голландским соусом. Метрдотель ресторана был впечатлен идеей такого бутерброда, что ввел его в меню на завтрак и на обед, заменив тосты на булочку.

Источник: СС0/Keltra89

Яйца «Бенедикт» можно встретить во многих ресторанах, чаще всего их предлагают на завтрак, блюдо дополняют чем угодно: малосольной красной рыбой, мясом птицы, морепродуктами, авокадо, травами. Но всегда неизменным остается яйцо и голландский соус.

Шарлотка

По легенде, название шарлотка дали яблочному пирогу в честь жены английского короля Георга III — королевы Шарлотты (1744−1818), она считается покровительницей пекарей, которые готовят яблочные пироги.

Источник: СС0/LisaLiza

Ее муж, король Георг III, был недоволен тем фактом, что все знаменитые десерты были придуманы французами, итальянцами, немцами. Он приказал своему повару придумать блюдо, которое станет популярным во всем мире. И у того получилось, он создал открытый пирог с яблоками, ванилью и корицей. И назвал его в честь королевы.

Гурьевская каша

Эта то ли каша, то ли десерт названа в честь графа Дмитрия Гурьева, министра финансов России с 1810 по 1823 год. По одной из версий, кашу изобрел повар Захар Кузьмин, крепостной отставного майора Георгия Юрисовского, у которого гостил Гурьев. По другой версии, Гурьев сам придумал это блюдо.

Источник: РИА "Новости"

Десерт представляет собой пенки, снятые со сладких сливок, прослоенные манной кашей, смешанной с орехами. Все это запекалось в печи. При подаче блюдо украшали сухофруктами и поливали вареньем.

Гурьевская каша была самым любимым блюдом императора Александра III.

Карпаччо

В XVI веке в Венеции жил художник Витторе Карпаччо. В его картинах было очень много красных оттенков, они были будто залиты кровью. Но фамилия Карпаччо наиболее ярко запомнилась всем, даже тем, кто не интересуется искусством и живописью, благодаря Джузеппе Чиприани, владельцу «Бара у Гарри» в Венеции.

Источник: СС0/8664447

В 1950 году он изобрел блюдо из тонко нарезанной сырой говядины. В тот год в городе проходила большая выставка работа Витторе Карпаччо. И новое блюдо получило название в его честь.

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