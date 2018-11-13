Их прославила еда. Блюда, названные в честь людей
13 ноября 1718 года родился Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич. Человек, чье имя прославил кусок мяса, зажатый между двумя кусками хлеба.
13 ноября 1718 года родился Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич. Человек, чье имя прославил кусок мяса, зажатый между двумя кусками хлеба.
Кто бы в наши дни помимо историков и увлекающихся морскими путешествиями вспомнил имя графа Сэндвича, если бы оно не стало нарицательным — названием вида закрытых холодных бутербродов? Да и граф Строганов гораздо больше известен благодаря мясному блюду его имени. Не говоря уже о брокере по фамилии Бенедикт, который отдал ее яйцам
Джон Монтегю, граф Сэндвич, возглавлял адмиралтейство Британии, финансировал три кругосветные экспедиции Джеймса Кука, в честь его великий путешественник назвал острова — Сандвичевы (хотя теперь мы их знаем как Гавайи). Но прославил свое имя граф кулинарным изобретением. Во время игры в бридж Джон Монтегю утолял голод хлебом с ростбифом.
Считается, что изобретение сэндвича случилось в 1762 году. С тех пор такие закрытые бутерброды называют сэндвичами в честь графа. Есть у них и близкие родственники в других странах, например, панини в Италии.
Чаще всего название отвара мяса, птицы, рыбы, овощей, связывают с французским словом bouillon от глагола bouillir — «кипятить».
Но существует легенда, согласно которой имя блюду дал герцог Готфруа де Бульон — лотарингский крестоносец, в 1099—1100 годах он был хранителем Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что для поддержания сил в раненых он распорядился отдавать им отвар от мяса, которое съедали здоровые. И в честь его назван бульон — блюдо, которое отлично восстанавливало силы больных и раненых.
Воины возмущались и назвали отвар в честь герцога.
Бефстроганов, или же мясо
По другой версии, блюдо придумали для «открытых столов». У графа были приемные дни, когда накрывали стол и пускали к нему всех образованных и прилично одетых людей. Бефстроганов был прост в приготовлении, вкусен, а кроме того — удобно делился на порции. Блюдо назвали в честь графа, и оно было довольно популярно в царской России. А в советское время бефстроганов ждал и вовсе триумф. Блюдо получило широчайшее распространение после Великой Отечественной войны, оно шагнуло даже за границу. А в советских столовых оно было
В классическом рецепте бефстроганов готовят из вырезки, края или почечной части. В общем, нужна хорошая, мягкая говядина. К ней добавляют жареный лук, обжаривают его в масле с мясом, потом все заливают соусом из сметаны. И тушат до готовности мяса. В качестве гарнира к бефстроганову подается чаще всего картофель — жареный или пюре.
Еще один бутерброд в нашей коллекции. Обязательно с яйцом пашот, сваренным без скорлупы и таким образом, что белок загустел, а желток остался в кремообразном состоянии.
В 1942 году брокер Лемюэль Бенедикт, давая интервью журналу The New Yorker, утверждал, что именно он в 1894 году в отеле
Яйца «Бенедикт» можно встретить во многих ресторанах, чаще всего их предлагают на завтрак, блюдо дополняют чем угодно: малосольной красной рыбой, мясом птицы, морепродуктами, авокадо, травами. Но всегда неизменным остается яйцо и голландский соус.
По легенде, название шарлотка дали яблочному пирогу в честь жены английского короля Георга III — королевы Шарлотты (1744−1818), она считается покровительницей пекарей, которые готовят яблочные пироги.
Ее муж, король Георг III, был недоволен тем фактом, что все знаменитые десерты были придуманы французами, итальянцами, немцами. Он приказал своему повару придумать блюдо, которое станет популярным во всем мире. И у того получилось, он создал открытый пирог с яблоками, ванилью и корицей. И назвал его в честь королевы.
Эта то ли каша, то ли десерт названа в честь графа Дмитрия Гурьева, министра финансов России с 1810 по 1823 год. По одной из версий, кашу изобрел повар Захар Кузьмин, крепостной отставного майора Георгия Юрисовского, у которого гостил Гурьев. По другой версии, Гурьев сам придумал это блюдо.
Десерт представляет собой пенки, снятые со сладких сливок, прослоенные манной кашей, смешанной с орехами. Все это запекалось в печи. При подаче блюдо украшали сухофруктами и поливали вареньем.
В XVI веке в Венеции жил художник Витторе Карпаччо. В его картинах было очень много красных оттенков, они были будто залиты кровью. Но фамилия Карпаччо наиболее ярко запомнилась всем, даже тем, кто не интересуется искусством и живописью, благодаря Джузеппе Чиприани, владельцу «Бара у Гарри» в Венеции.
В 1950 году он изобрел блюдо из тонко нарезанной сырой говядины. В тот год в городе проходила большая выставка работа Витторе Карпаччо. И новое блюдо получило название в его честь.
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