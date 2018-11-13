За стенкой кремля: как живется в доме-памятнике в Суздале
Обитатели исторических казематов обязаны делать ремонт своими силами и за свой счет, а удобств нет даже во дворе.
Обитатели исторических казематов обязаны делать ремонт своими силами и за свой счет, а удобств нет даже во дворе.
Жители одного из домов Суздаля сравнивают себя с узниками. Они живут в историческом здании, где полтора века назад была городская управа и пересыльная тюрьма. Ушли в прошлое времена уездного города, а люди так и обитают в своем
Улица Кремлевская — одна из центральных в
Если зайти в ворота, окажешься во дворе, под ногами — выложенная булыжником дорожка. По ней в XIX веке ходили смотрители тюремных помещений и заключенные.
Сейчас здесь живут люди, но к их дому так просто не подобраться: внушительная лужа скрывает старые камни и не оставляет шансов пройти, не замочив ног.
После дождя всегда так. Мы звоним, приезжают, откачивают, а как дождь или весной — постоянно тут вода.
Двухэтажный дом внешне производит впечатление уютного и чистого, да и фасад явно недавно освежили. «Да это мы сами и красили года четыре назад, предыдущий глава заставил, — рассказывает женщина. — Дали краску, и мы сами лазили. С лестницы красили, лесов не дали. Одна лестницу держала, вторая красила. Предупредили, что оштрафуют, если не покрасим».
Тамара Михайловна живет здесь с рождения — с 1950-х годов. Приглашает к себе: широкая деревянная лестница ведет на второй этаж, под ногами скрипят покосившиеся ступени, на потолке видны разводы от воды. Крыша течет в дождь и по весне, кивают жильцы. Вопрос о том, когда ее ремонтировали, их рассмешил: «Никогда!» — отвечают хором. При сильном ветре слышно, как отгибаются и хлопают на ней железные листы. Собственники побаивались, что их может сорвать, но там уже и деревца проросли — упасть, если что, не дадут. «Вырвет, так с корнем», — мрачно шутят они. Тут же видна и внушительная трещина, ползущая по стене.
«Электрика тоже в отвратительном состоянии, — подключается жилец, выглянувший из квартиры с первого этажа. — Вот так заискрит, упаси господи, и сгорим. Ведь сырость у нас страшная, обои отстают».
После вопроса об удобствах возникает неловкая пауза. «Раньше были во дворе, стоял теремок, — рассказывает подключившаяся к разговору Ольга Михайловна. — Но бывший глава администрации распорядился его снести. Он, по его мнению, портил пейзаж. Для туристов рядом с нашим домом построили туалет, но он,
Собственники откровенно недоумевают и еще по одному поводу: как их могли заставить приватизировать жилье при официально признанной степени износа данного дома в 67%? Однако и это свершилось: 10 лет назад здесь была приватизирована последняя из восьми квартир.
Вопросов у жильцов этого дома возникает масса. Самый главный: когда их дом, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, приведут в порядок? С этим вопросом они обратились в мэрию города. И чиновники оперативно отреагировали: пришел сам градоначальник Сергей Сахаров, его подчиненные, представитель управляющей компании. Вот
«Вот накопите денег, тогда и будем решать, что в первую очередь делать, а с чем подождать придется, — сказал нам Вячеслав Павлович Щекин, директор управляющей компании. Обещал брать по 12,5 рублей с метра за техобслуживание и по 6,50 рублей на капремонт, то есть почти 20 рублей с квадрата. Это за
Нина Ананьина, начальник отдела ЖКХ администрации Суздаля, подтверждает: ремонтировать
Я затрудняюсь сказать, по какой причине, но на этапе формирования программы фонда капитального ремонта этот дом выпал. Год назад, в декабре 2017-го, администрация направила в фонд письмо о включении его и еще 11 подобных домов в программу. Она корректируется один раз в год, и в октябре нам прислали официальный ответ — эти дома включены в программу. Собственникам сейчас начнут начислять за капремонт по 6,5 рублей с квадратного метра.
Поскольку «суздальская бутырка» в числе последних встала в очередь, то и срок долгожданного ремонта у нее — после 2040 года. Однако чиновники намерены его приблизить.
«Есть постановление администрации области, согласно которому дома, которые нуждаются в срочном ремонте, могут быть передвинуты в очереди на более ранний срок. Но тут есть одно условие: у них на счету должно быть не менее 10% от сметной стоимости капремонта. По предварительным прикидкам, жителям этого дома надо два года платить, чтобы попасть в данную программу», — сказала Ананьина.
А пока администрация пытается организовать собственников на заключение договора на обслуживание дома. Этот процесс идет туго. На общем собрании только двое были согласны с приходом управляющей компании, остальные воздержались. Их можно понять: они последние как минимум лет 30 всё делали сами и за свой счет, искренне надеясь, что власти им помогут. Но тщетно. Условия их проживания трудно назвать цивилизованными.
«Когда в 1982 году Суздалю за заслуги в развитии международного туризма вручали приз “Золотое яблоко”, то нас заперли за воротами и запретили выходить. Боялись, что сюда могут войти иностранные гости и увидеть совсем другой Суздаль, — вспоминала Ольга Михайловна. — Больше тридцати пяти лет прошло, а мы, как арестанты, так и сидим тут в нечеловеческих условиях. Непонятно только, за что наказаны!».
Жильцы с обидой говорят о туристах, которые регулярно заходят во двор дома, поднимаются по лестнице и фотографируют другой, не пряничный Суздаль. «А что, здесь люди живут?» — искренне изумляются они. Впрочем, этот же вопрос слышат обитатели и других подобных
Дом № 27 на улице Ленина тоже полюбили блогеры, представляющие Суздаль как город контрастов. И тут — полный набор для колоритных кадров: кривая лестница, окно с огромными щелями, забитый подвал, в котором регулярно собирается вода. Удобства — кто смог, соорудил, кто нет — мыкается с ведром. Выгребную яму и тут порушили, когда рядом выстроили гостиницу. Решили, что гостям Суздаля так будет лучше.
«Туристы к нам с открытыми ртами заходят, смотрят на наши условия и спрашивают: как мы тут живем? Да
Он показывает заделанную дыру в потолке: жильцам «повезло» — крыша, которую тоже «не латали никогда», рухнула, и они дождались ее ремонта. Теперь, к их ужасу, разрушается пристройка к дому, по стене ползет трещина. Маячков нет, но аварийное здание огородили забором. Справедливости ради стоит отметить: к забору у жильцов претензий нет, стоит ровно. А вот состояние старого дома беспокоит. Тем более что и тут управляющей компании нет. «Раньше родители ходили по инстанциям и добивались ремонта, теперь выросшие дети ходят, — говорит Илья. — Но
Тяжелая эта работа — «капиталить» многоквартирные
— Этот объект находится в частной собственности, и, в соответствии с требованием Гражданского кодекса и законодательства об охране объектов культурного наследия, бремя содержания имущества лежит на его собственниках. Государство в рамках
Однако даже если
В региональном фонде капремонта уточняют: во Владимирской области три многоквартирных
По информации мэрии, в Суздале в следующем году начнется капитальный ремонт только двух домов на улице Калинина. Обитателям бывших казематов и их коллегам по коммунальному несчастью с других улиц Суздаля остается только надеяться, что их купеческие дома выстоят и дождутся большого ремонта.