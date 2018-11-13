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09:23 (мск), источник: РИА Новости

На видео попало, как в Португалии серфера накрывает двадцатиметровая волна

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Момент, когда 21-летнего серфера из Австралии накрыло огромной волной на одном из пляжей на побережье Португалии, попал на видео.

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На кадрах видно, что серфер держится на гребне волны, а затем падает, оказавшись под огромной массой воды.

В этот момент на помощь Расселу Бирку на гидроцикле отправился другой серфер, который и вытащил его на сушу.

Во время загрузки произошла ошибка.
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