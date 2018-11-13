На видео попало, как в Португалии серфера накрывает двадцатиметровая волна
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Момент, когда 21-летнего серфера из Австралии накрыло огромной волной на одном из пляжей на побережье Португалии, попал на видео.
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Момент, когда 21-летнего серфера из Австралии накрыло огромной волной на одном из пляжей на побережье Португалии, попал на видео.
На кадрах видно, что серфер держится на гребне волны, а затем падает, оказавшись под огромной массой воды.
В этот момент на помощь Расселу Бирку на гидроцикле отправился другой серфер, который и вытащил его на сушу.