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07:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа неожиданная польза чая

Ученые Университета Западной Австралии выяснили, что употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Live Science.

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Источник: AP 2018

Специалисты проанализировали данные о 53 тысячах человек, которые приняли участие в долговременном исследовании Danish Diet, Cancer and Health Study, запущенным в 90-е годы XX века.

Добровольцы заполняли опросники пищевого поведения, в которых они указывали, какие продукты они ели и как часто. За здоровьем испытуемых следили в течение 23 лет. По истечению этого периода у 12 тысяч участников появились нарушения в работе сердца.

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Оказалось, что добровольцы, которые употребляли в день около 500 миллиграммов флавоноидов, имели более низкий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических артерий.

При этом нужное количество флавоноидов, обладающих противовоспалительными свойствами, содержится в чашке чая, чернике и других продуктах. Однако курение и употребление алкоголя увеличивают количество флавоноидов, необходимое для достижения благотворного эффекта.

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8 октября 2013© Ньюстюб
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