В «Роскачестве» рассказали, как выбрать молочные сосиски

Источник: РИА "Новости"

Москва, 13 ноября — АиФ-Москва. Эксперты «Роскачества» провели исследование сосисок «Молочных» более 40 производителей и подготовили рекомендации по их выбору.

Специалисты выяснили, что на рынке много качественной продукции. Они развеяли мифы о массовом применении сои — ее нашли только в трех образцах, а также бумаги — целлюлозы не нашли не в одном образце.

Исследование показало, что лучшие сосиски производят под марками «Дымов», «Бурятмясопром», «Восточный», «Йола», «Микоян», «Мясной дом Бородина 1997», «Пит-Продукт», «Серышевский» и «Фамильные колбасы». Данные товары по своим характеристикам превышают действующие ГОСТы.

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Вместе с тем «Роскачество» отмечает, что рецептура многих производителей не соответствует ГОСТам, причем легально. Эксперты советуют читать этикетки на сосисках — первыми в составе должны быть указаны свинина и говядина. В составе обязательно должны присутствовать нитрит натрия (Е250) и антиокислители аскорбиноваякислота или аскорбат натрия (Е300,Е301).

«Без этих пищевых добавок сосиски не безопасны и не вкусны! Конечно, потребители вряд ли боятся аскорбиновой кислоты, так как все знают, что это витамин С. Но в отношении нитрита натрия возникает много сомнений. На самом деле боятся нечего», — отмечают в организации.