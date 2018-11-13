Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Прочь от Москвы!»: Сеть возмутил странный призыв Порошенко
Какой могла стать «буханка»: неизвестный проект 2006 года
ВПЧ: безвредная инфекция или тихий убийца
Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене (видео)
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Полезные факты о хлебе
ВПЧ: безвредная инфекция или тихий убийца
Сбросил 40 кг: актер Семчев стремительно теряет вес - фото
Сафронов осудил "траур" вдовы Караченцова - СМИ
Пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом: обещание США
С Меркель случился конфуз во Франции
Порнозвезды рассказали, о чем думают во время съемок
Стриженова удивила грудью на новом фото - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
15Парад Дня мертвых в Мексике
09:29 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии попросили повторить концерт танцующих полицейских

ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Видеоролик танцующих полицейских в Якутии был снят для рекламы праздничного шоу-концерта «Две звезды», в районном Центре культуры и отдыха уже просят повторить собравшее аншлаг мероприятие, рассказала РИА Новости помощник по работе с личным составом начальника межмуниципального отдела МВД России Амгинского района Якутии Людмила Малыкайцева.

Наверх

Полицейские из Амгинского района Якутии сняли танцевальный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Таким образом они пригласили всех желающих на шоу-концерт. Праздничная программа «Две звезды» в районном ДК состоялась 9 ноября. Ролик в официальном Twitter министерства внутренних дел России на данный момент просмотрели около 43 тысяч пользователей сети. Как отметили в районном отделе МВД, в прошлом году личный состав участвовал в шоу-концерте «Две звезды» в формате исполнения песенных дуэтов, теперь было решено провести конкурс по танцам.

По словам помощника начальника отдела, изначально ролик сняли только «для себя», чтобы анонсировать предстоящее событие на странице местного Центра культуры и отдыха в Instagram. Как только организаторы это сделали, все билеты на шоу-концерт были раскуплены жителями района за считанные минуты.

«Мы вообще не ожидали такой популярности. В Twitter МВД России ролик отправили из пресс-службы. За три часа отсняли рекламу, а тут такое… Кстати, шоу-концерт “Две-звезды” собрал в день проведения полный аншлаг. После звонили из Центра культуры и отдыха, просили повторить, говорят, напишут письмо министру. Полицейского, танцующего посередине, зовут Илья Заровняев. Он занял первое место на конкурсе, исполнив на пару с одной из жительниц района индийский танец», — рассказала агентству Малыкайцева.

 Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко
По жестокости они порой затмевали палачей нацистской Германии
Строители Крымского моста возьмутся за новый проект
В Португалии серфера накрыла двадцатиметровая волна
Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск рака
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Доллару спрогнозировали неуязвимость
Названа неожиданная польза чая
Спорт
Ари — о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами Форвард «Краснодара», забивший 6 голов в 8 матчах чемпионата, был экстренно вызван в сборную России перед играми с Германией и Швецией
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Паркуюсь назло соседям — новый способ заработать на старом авто На специализированных сайтах появилось множество объявлений, авторы которых предлагают свои авто как передвижной баннер
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Названы регионы с самой доступной арендой жилья
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Популярные темы на «Детях»
Учительница довела до слез ученицу из-за дырки на кофте 397
Воспитатель в саду 237
Конкурс: кто ... позже? 177
Жалоба на врача 2 155
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь