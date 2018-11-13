В Якутии попросили повторить концерт танцующих полицейских

Полицейские из Амгинского района Якутии сняли танцевальный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Таким образом они пригласили всех желающих на шоу-концерт. Праздничная программа «Две звезды» в районном ДК состоялась 9 ноября. Ролик в официальном Twitter министерства внутренних дел России на данный момент просмотрели около 43 тысяч пользователей сети. Как отметили в районном отделе МВД, в прошлом году личный состав участвовал в шоу-концерте «Две звезды» в формате исполнения песенных дуэтов, теперь было решено провести конкурс по танцам.

По словам помощника начальника отдела, изначально ролик сняли только «для себя», чтобы анонсировать предстоящее событие на странице местного Центра культуры и отдыха в Instagram. Как только организаторы это сделали, все билеты на шоу-концерт были раскуплены жителями района за считанные минуты.