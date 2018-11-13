В Ирландии расследуют сообщения об НЛО и ярком свете в небе близ побережья
По словам очевидцев, объекты были очень яркими и двигались с космической скоростью.
По словам очевидцев, объекты были очень яркими и двигались с космической скоростью.
Ирландское авиационное управление расследует сообщения о том, что недалеко от
В 6:47 утра 9 ноября пилот рейса British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли
Ответ был отрицательным.
Пилот рейса из Монреаля в Лондон, сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко ушел на север.
Они не могли понять, что это было, но, по словам пилота, объект, судя по всему, не шел на столкновение.
Пилот другого самолета, компании Virgin Airlines, предположил, что это может быть метеор или другой объект, входящий в плотные слои атмосферы Земли. По его словам, по той же траектории проследовало еще несколько очень ярких объектов.
Получив 9 ноября несколько сообщений от экипажей самолетов о необычных объектах в воздушном пространстве у