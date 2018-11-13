Источник: AP 2018

В России кошек любят больше, чем в любой другой стране, показало исследование немецкого центра по работе с данными Dalia. У 59% российских семей дома есть кот, что намного больше, чем в среднем по миру. Следом в рейтинге идет Украина (49%) и США (43%).

На четвертой строчке рейтинга оказалась Бельгия (42%), которая одновременно является лидером по любви к кошкам среди стран Европы. Кроме бельгийцев, кошек в Европе заводят 40% итальянских семей и 39% французских.