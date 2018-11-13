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11:12 (мск), источник: Playboy

Забудь про правило пяти секунд: ученые выяснили, что упавшую еду уже не спасти

Даже не пытайся.

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Правило пяти секунд существует столько, сколько мы себя помним.

Для тех, кто не знает, поясняем: испокон веков бытует мнение, что если уронить еду на пол, у человека есть всего пять секунд, чтобы ее поднять и съесть, избежав попадания на нее микробов.
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И вот спустя сотни лет заблуждений и многочисленных отравлений, ученые наконец разрушили это убеждение.

По словам исследователей Брайана Шелдона и Пола Доусона, вредные бактерии сразу же попадают на еду, как только она упала.

Чтобы доказать это, ученым пришлось заразить сальмонеллой три разные поверхности — плитку, ковер и дерево. После этого они бросили на каждую из поверхностей по куску колбасы и хлеба, измерив, сколько бактерий за это время успеет проникнуть в продукты в течение 5, 30 и 60 секунд.

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«Наши выводы довольно убедительно разрушили миф о пятисекундном правиле. Мы обнаружили, что после контакта с поверхностью бактериям достаточно пяти секунд, чтобы попасть на колбасу», — приводит слова ученых издание Men’s Health.

Кроме того, было выявлено, что чем дольше продукты находятся на той или иной поверхности, тем больше бактерий в них проникает. Вероятно, поэтому люди до сих пор оправдывают правило пяти секунд.

Аналогичное исследование провели в 2016 году ученые из Университета Ратгерса. Причем тогда их эксперимент включал в себя более широкое разнообразие продуктов. Там были куски арбуза, хлеб, мармеладные мишки и даже хлеб с маслом. Главным выводом стало, что бактерии быстрее распространяются через влагу, поэтому арбуз успел всосать бактерий больше остальных продуктов.

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Стоит отметить, что в 2017 году профессор Энтони Хилтон из Астонского университета в Бирмингеме сделал противоположное заявление. По его мнению, некоторую еду действительно можно есть, если она упала на поверхность и была поднята в течение пяти секунд. Он связывает это с тем, что количество бактерий, попавших на еду в течение пяти секунд настолько мало, что желудочная кислота легко их разрушит.

Но даже в своем выводе он делает оговорку, утверждая, что риск при употреблении такой пищи все-таки есть.

Поэтому можно утверждать, что маленькая конфетка, упавшая на пол, не стоит того, чтобы проверять, навредит она или нет, если мы ее съедим.

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