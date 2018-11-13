Забудь про правило пяти секунд: ученые выяснили, что упавшую еду уже не спасти
Даже не пытайся.
Даже не пытайся.
Правило пяти секунд существует столько, сколько мы себя помним.
И вот спустя сотни лет заблуждений и многочисленных отравлений, ученые наконец разрушили это убеждение.
По словам исследователей Брайана Шелдона и Пола Доусона, вредные бактерии сразу же попадают на еду, как только она упала.
Чтобы доказать это, ученым пришлось заразить сальмонеллой три разные поверхности — плитку, ковер и дерево. После этого они бросили на каждую из поверхностей по куску колбасы и хлеба, измерив, сколько бактерий за это время успеет проникнуть в продукты в течение 5, 30 и 60 секунд.
«Наши выводы довольно убедительно разрушили миф о пятисекундном правиле. Мы обнаружили, что после контакта с поверхностью бактериям достаточно пяти секунд, чтобы попасть на колбасу», — приводит слова ученых издание Men’s Health.
Аналогичное исследование провели в 2016 году ученые из Университета Ратгерса. Причем тогда их эксперимент включал в себя более широкое разнообразие продуктов. Там были куски арбуза, хлеб, мармеладные мишки и даже хлеб с маслом. Главным выводом стало, что бактерии быстрее распространяются через влагу, поэтому арбуз успел всосать бактерий больше остальных продуктов.
Стоит отметить, что в 2017 году профессор Энтони Хилтон из Астонского университета в Бирмингеме сделал противоположное заявление. По его мнению, некоторую еду действительно можно есть, если она упала на поверхность и была поднята в течение пяти секунд. Он связывает это с тем, что количество бактерий, попавших на еду в течение пяти секунд настолько мало, что желудочная кислота легко их разрушит.
Но даже в своем выводе он делает оговорку, утверждая, что риск при употреблении такой пищи
Поэтому можно утверждать, что маленькая конфетка, упавшая на пол, не стоит того, чтобы проверять, навредит она или нет, если мы ее съедим.