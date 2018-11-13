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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина отсудила у бывшего жениха деньги за обручальные кольца

В канадской провинции Британская Колумбия суд потребовал, чтобы мужчина заплатил бывшей девушке за обручальные кольца, которые он купил на ее деньги. Об этом сообщает BBC News.

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Источник: Reuters
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В начале 2017 года Майк Маклахлин (Mike Mclaughlin) собирался сделать предложение Коринн Маккей (Corinne Mckay), с которой его связывали романтические отношения. У него не было кредитной карты, чтобы купить обручальное кольцо, поэтому он попросил девушку одолжить свою. Она согласилась при условии, что он будет возвращать потраченные деньги по 500 канадских долларов в месяц (25,5 тысяч рублей).

Маклахлин купил обручальное кольцо сначала для нее, а затем и для себя, потратив на них 3,49 тысячи канадских долларов (178 тысяч рублей). Через несколько месяцев после помолвки они разорвали отношения. Маккей утверждает, что бывший жених не отдал ей ни цента. Так и не добившись от него денег, она обратилась в суд.

Молодой человек подал встречный иск, согласно которому девушка отказывается возвращать ему вещи на 4,9 тысячи канадских долларов (250 тысяч рублей). Помимо тех самых колец, у нее остались его диван и стул.

Суд постановил, что Маклахлин должен выплатить Маккей 3,49 тысячи канадских долларов, потраченные с ее кредитной карты. После этого она должна в течение десяти дней вернуть ему обручальные кольца.

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