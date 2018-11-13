Queen нашла в России вторую молодость

Группа Queen снова оказалась в лидерах чартов. Причина — успех фильма об истории коллектива. «Богемская рапсодия» две недели подряд возглавляет российский прокат и уже собрала 0,5 млрд руб. «Коммерсантъ FM» выяснил, кто зарабатывает на «Богемском эффекте». С подробностями — Иван Корякин.

«Ставь лайк, если ты здесь сразу после кинотеатра», — это сейчас самый популярный комментарий на YouTube почти под каждым видео с группой Queen.

Даже критики, назвавшие «Богемскую рапсодию» сглаженной версией биографии группы, признают — первое, что сделает тот, кто его посмотрел, переслушает хиты британской команды.

Дошло до того, что Queen стала самой популярной зарубежной группой в стриминговых сервисах в России, говорит Дмитрий Коннов, генеральный директор Universal Music Russia, которой и принадлежат права на саундтрек: «Сборник Greatest Hits и, собственно, саундтрек к фильму «Богемская рапсодия» — это два альбома группы, которые находятся в топ-10 российского чарта Apple Music.

Аудитория, которая никогда не слушала группу Queen, неожиданно для себя ее открыла и полюбила.

Вероятно, лучшего доказательства того, что эта уж точно музыка будет звучать вечно, нет.

Теперь всякий россиянин рискует наткнуться на «Богемскую рапсодию» в самых неожиданных местах: будь то радиоэфир, бар или остановка на светофоре, если кому-то захотелось поделиться музыкой с окружающими. В магазинах винила тоже перемены. Так, представитель магазина грампластинок «Звуковой барьер» Михаил Якушенков заметил, что средний покупатель несколько помолодел: «Люди, которые раньше мимо этого ходили, теперь винилом заинтересовались. На сегодняшний день им, конечно, это очень интересно».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m-7SBhRL_dc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Верный способ измерения популярности — рейтинги продаж меморабилия, предметов, связанных с кумирами. «Коммерсантъ FM» попросил Avito изучить статистику продаж пластинок Queen, и пресс-секретарь площадки Андрей Барковский подтвердил, что показатель вырос в разы: «Еще к моменту премьеры 1 ноября спрос на винилы вырос. На Avito их искали к началу ноября в 1,6 раза чаще в сравнении со средним октябрьским значением. И после премьеры такие запросы выросли еще в 2,5 раза».

Но заработают ли на этом сами участники Queen?

Успехи фильма их едва ли волнуют, ведь доходы разделят прокатчики и производители. Команду больше волнуют гастроли: гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор дают концерты с Адамом Ламбертом. За полгода они заработали на концертах $23 млн, и это только выступления. Генеральный продюсер компании Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев, который привозил группу в Россию шесть лет назад, говорит, что это не предел: «Конечно, будет повышенный спрос, но впишемся ли мы в этот график? У них и в прошлом, и в позапрошлом годах в каждом городе было по три солд-аута на аренах. Мы же все время приглашаем группу в Россию на гастроли, мы с ними дружим, но, тем не менее, нам не всегда это удается, потому что есть законы бизнеса, логистика. И группа, конечно, может прилететь, но у нас тогда не хватит денег, чтобы заплатить за то, что они сделают».

А в интернете, тем временем, новый спор: те, кто сейчас открыл для себя Queen, ловят косые взгляды «истинных поклонников», дескать, «вы не настоящие фанаты». Об этом можно было бы говорить долго, но, как известно, шестиминутная песня «слишком длинная для радио».