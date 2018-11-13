Как выглядит самый счастливый дом в мире (фото)

В 2001-м году в историческом центре города появилось совсем необычное пятиэтажное здание: с ассиметричными окнами и дверями, покосившимися, будто танцующими, стенами и абсолютно безумными цветными рисунками.

Мультяшный дом получил название «Счастливый дом Риззи» (Happy RIZZI House). И это не случайно: автором и оформителем проекта стал известный американский художник Джеймс Риззи, который был очень популярен в Германии благодаря своим забавным графическим рисункам, напоминающим детский мультфильм.

Творчество Риззи любили многие, но к появлению такого странного и фантазийного дома, да еще и в историческом центре, местные жители оказались не готовы и даже устраивали акции протеста. Но, несмотря на это, счастливый дом все же построили и местным пришлось к нему привыкать. Зато сейчас это очень популярное здание, которое привлекает в город многочисленных туристов. Кстати, в доме никто не живет — внутри находятся офисы разных компаний.