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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

«Левада-центр»: 24% россиян не пользуются интернетом

Согласно опросу «Левада-центра», 57% россиян ежедневно выходят в интернет. Никогда не пользуются интернетом 24% опрошенных (27% в 2017 году).

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Источник: Reuters

Опрос показал, что в последние годы число пользователей всех возрастных, которые ежедневно выходят во всемирную сеть, растет (49% в 2017 году, 44% — в 2016-м и 41% — в 2015-м). При этом наблюдается незначительное снижение числа респондентов, которые указали, что выходят в интернет несколько раз в неделю (12% против 16% годом ранее), раз в неделю или реже (7% против 9%).

Самой активной категорией пользователей являются молодые люди 18−24 лет. Среди молодежи ежедневно пользуются интернетом 90%. Среди граждан 25−39 лет этот показатель составляет 83%, в категории 40−54 — 60%, среди граждан 55+ — 25%.

Опрос был проведен 18—24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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