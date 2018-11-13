«Левада-центр»: 24% россиян не пользуются интернетом

Опрос показал, что в последние годы число пользователей всех возрастных, которые ежедневно выходят во всемирную сеть, растет (49% в 2017 году, 44% — в 2016-м и 41% — в 2015-м). При этом наблюдается незначительное снижение числа респондентов, которые указали, что выходят в интернет несколько раз в неделю (12% против 16% годом ранее), раз в неделю или реже (7% против 9%).