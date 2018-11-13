Китаец поставил рекорд, собрав сразу 3 кубика Рубика (один — ногами)

Недавно книга рекордов Гиннесса пополнилась новым необычным рекордом, который просто потрясает своей сложностью. Его автором стал 13-летний китайский подросток по имени Цюэ Цзяньюй, собравший одновременно три кубика Рубика за минуту и 36 секунд. Что самое невероятное, один из них ему пришлось собирать ногами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XAoG6l2_Pqc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На ролике видно, что парень максимально сконцентрирован и, кажется, ни капли не волнуется. Причем, когда ему объявляют об официальном установлении нового мирового рекорда, мальчик остается спокойным и невозмутимым.

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Вероятно, его спокойствие вызвано тем, что он уже и раньше попадал в книгу рекордов Гиннесса еще более трудным путем. Тогда он решил одновременно собрать три кубика Рубика, жонглируя ими. Чтобы справиться с этой задачей, ему потребовалось примерно пять минут.

Глядя на это видео, кажется, что он просто медитирует, решая трудную головоломку.