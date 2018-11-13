Китаец поставил рекорд, собрав сразу 3 кубика Рубика (один — ногами)
Это, мягко говоря, невозможно.
Это, мягко говоря, невозможно.
Недавно книга рекордов Гиннесса пополнилась новым необычным рекордом, который просто потрясает своей сложностью. Его автором стал 13-летний китайский подросток по имени Цюэ Цзяньюй, собравший одновременно три кубика Рубика за минуту и 36 секунд. Что самое невероятное, один из них ему пришлось собирать ногами.
На ролике видно, что парень максимально сконцентрирован и, кажется, ни капли не волнуется. Причем, когда ему объявляют об официальном установлении нового мирового рекорда, мальчик остается спокойным и невозмутимым.
Вероятно, его спокойствие вызвано тем, что он уже и раньше попадал в книгу рекордов Гиннесса еще более трудным путем. Тогда он решил одновременно собрать три кубика Рубика, жонглируя ими. Чтобы справиться с этой задачей, ему потребовалось примерно пять минут.
Глядя на это видео, кажется, что он просто медитирует, решая трудную головоломку.
Стоит отметить, что еще один рекорд с кубиком Рубиком Цзяньюй поставил, вися на турнике вверх ногами. Для этого ему потребовалось всего 16 секунд. Однако многим этот рекорд показался довольно скромным по сравнению с двумя предыдущими.