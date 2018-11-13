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13:44 (мск), источник: Playboy

Китаец поставил рекорд, собрав сразу 3 кубика Рубика (один — ногами)

Это, мягко говоря, невозможно.

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Недавно книга рекордов Гиннесса пополнилась новым необычным рекордом, который просто потрясает своей сложностью. Его автором стал 13-летний китайский подросток по имени Цюэ Цзяньюй, собравший одновременно три кубика Рубика за минуту и 36 секунд. Что самое невероятное, один из них ему пришлось собирать ногами.

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На ролике видно, что парень максимально сконцентрирован и, кажется, ни капли не волнуется. Причем, когда ему объявляют об официальном установлении нового мирового рекорда, мальчик остается спокойным и невозмутимым.

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Вероятно, его спокойствие вызвано тем, что он уже и раньше попадал в книгу рекордов Гиннесса еще более трудным путем. Тогда он решил одновременно собрать три кубика Рубика, жонглируя ими. Чтобы справиться с этой задачей, ему потребовалось примерно пять минут.

Глядя на это видео, кажется, что он просто медитирует, решая трудную головоломку.

Стоит отметить, что еще один рекорд с кубиком Рубиком Цзяньюй поставил, вися на турнике вверх ногами. Для этого ему потребовалось всего 16 секунд. Однако многим этот рекорд показался довольно скромным по сравнению с двумя предыдущими.

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