Сосиска, какой мы ее знаем: лучшие мемы и истории
13 ноября отмечается день рождения сосиски.
13 ноября отмечается день рождения сосиски.
В этом году сосиске исполняется целых 213 лет. Мы собрали самые странные и интересные мемы и истории с именинницей в главной роли.
В конце сентября в Сети появилось видео с жарящимися на сковороде сосисками. Удивительно было то, что во время приготовления сосиски издавали звуки, очень похожие на человеческие крики.
На самом деле, снять подобный домашний хоррор может любой. Главное — правильно подобрать сосиски и хорошо разогреть сковороду. Ведь все дело в сочетании высокой температуры масла и влажности мясного изделия.
Это история о большой любви к еде, а точнее — о любви к сосиске. Маленького мальчика, перекусывающего сосиской в тесте, сняли на видео. На нем малыш периодически засыпает, но продолжает держать сосиску в руках. Мама пытается забрать у спящего сына лакомство, но тот оказывается начеку: мальчик мгновенно просыпается и не позволяет забрать у него любимое угощение.
Эта история с Чемпионата мира по футболу 2018 знакома многим. На матче
Сосисочные мемы с моментально прославившимися болельщиками не заставили себя долго ждать:
Актриса Софи Тернер завела в инстаграме блог со своими обзорами на сосиски. В первом посте Софи рассказала о сосиске, которую попробовала в Лондоне. Актриса описала ее параметры и оценила на 7 из 10. Надо сказать, что девушка подошла к делу серьезно — еще ни одна сосиска в ее инстаграме не удостоилась наивысшей оценки.
Танцующий
Студентка колледжа из Западной Виргинии рассказала историю появления дырки в потолке её комнаты, которую она узнала от прежних хозяев дома. Оказалось, что они наряжали дом на Рождество и в качестве украшения подвесили на потолок сосиски на веревочках. Почему они выбрали именно сосиски — так и осталось тайной.
Ну, и напоследок, знаменитое видео, которому уже 7 лет. Конечно, оно не без сосисок.
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