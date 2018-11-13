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16:14 (мск), источник: Mail Новости

Сосиска, какой мы ее знаем: лучшие мемы и истории

13 ноября отмечается день рождения сосиски.

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В этом году сосиске исполняется целых 213 лет. Мы собрали самые странные и интересные мемы и истории с именинницей в главной роли.

«Вопящие» сосиски

В конце сентября в Сети появилось видео с жарящимися на сковороде сосисками. Удивительно было то, что во время приготовления сосиски издавали звуки, очень похожие на человеческие крики.

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На самом деле, снять подобный домашний хоррор может любой. Главное — правильно подобрать сосиски и хорошо разогреть сковороду. Ведь все дело в сочетании высокой температуры масла и влажности мясного изделия.

Борец за сосиску

Это история о большой любви к еде, а точнее — о любви к сосиске. Маленького мальчика, перекусывающего сосиской в тесте, сняли на видео. На нем малыш периодически засыпает, но продолжает держать сосиску в руках. Мама пытается забрать у спящего сына лакомство, но тот оказывается начеку: мальчик мгновенно просыпается и не позволяет забрать у него любимое угощение.

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Сосиски — символ победы

Эта история с Чемпионата мира по футболу 2018 знакома многим. На матче Россия-Испания в объективы камер попали трое россиян в кокошниках. Двое мужчин и женщина ели хот-доги на трибуне «Лужников» во время овертайма.

Сосисочные мемы с моментально прославившимися болельщиками не заставили себя долго ждать:

Блог с обзорами на сосиски

Актриса Софи Тернер завела в инстаграме блог со своими обзорами на сосиски. В первом посте Софи рассказала о сосиске, которую попробовала в Лондоне. Актриса описала ее параметры и оценила на 7 из 10. Надо сказать, что девушка подошла к делу серьезно — еще ни одна сосиска в ее инстаграме не удостоилась наивысшей оценки.

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#безфильтра Лондон, Англия. Классическая камберлендская сосиска. Сочная. Кожица не слишком жёсткая. Длиной примерно с мой средний палец: то, что надо. Однако я бы хотела, чтобы кожица поджаривалась лучше. Поэтому… Результат: 7/10

Танцующая сосиска

Танцующий хот-дог из приложения Snapchat стал одним из главных мемов прошлого лета на Западе. Слова тут излишни — просто посмотрите, как пляшет сосиска в булочке:

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Сосисочная вечеринка

Студентка колледжа из Западной Виргинии рассказала историю появления дырки в потолке её комнаты, которую она узнала от прежних хозяев дома. Оказалось, что они наряжали дом на Рождество и в качестве украшения подвесили на потолок сосиски на веревочках. Почему они выбрали именно сосиски — так и осталось тайной.

Парни, которые жили здесь раньше, заехали посмотреть, не забыли ли они чего, и я спросила их о том, откуда взялась эта дыра на потолке. Не знаю, чего я ожидала, но явно не этого.

«Хороший борщик, сосисочки…»

Ну, и напоследок, знаменитое видео, которому уже 7 лет. Конечно, оно не без сосисок.

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