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16:18 (мск), источник: РИА Новости

В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Один из покупателей iPhone стоимостью более 100 тысяч рублей в одном из московских магазинов заплатил за гаджет мелочью, принесенной в ванне, заявила РИА Новости представитель re: Store Людмила Семушина.

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«В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей», — рассказала она. По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS, стоимость которого составляет 100,99 тысячи рублей.

Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5−2 часов.

После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь, сказала собеседница агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом она затруднилась уточнить, была ванна чугунной или пластиковой.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября. При этом самая бюджетная из последних моделей смартфонов от Apple — iPhone XR — оказалась менее популярной у россиян, чем более дорогие XS и XS Max, выяснили специализирующаяся на системах искусственного интеллекта IT-компания oneFactor и оператор фискальных данных OFD.ru.

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