В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи

«В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей», — рассказала она. По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS, стоимость которого составляет 100,99 тысячи рублей.

Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5−2 часов.

После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь, сказала собеседница агентства.

При этом она затруднилась уточнить, была ванна чугунной или пластиковой.