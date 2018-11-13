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15:49 (мск), источник: Mail Новости

Картонному Райану Гослингу в шубе «провели» экскурсию по Тюмени (фото)

Актеру сделали необычный подарок в честь дня рождения.

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12 ноября канадский актер Райан Гослинг отметил свой 38-й день рождения. Тюменские журналисты из издания «Мой портал», которые, судя по всему, являются большими поклонниками кинозвезды, решили сделать ему необычный подарок — экскурсию «по лучшему городу Земли».

Неизвестно, приглашали ли они Гослинга лично, но в итоге любоваться тюменскими достопримечательностями сотрудники редакции пошли в сопровождении картонной фигуры звезды, предварительно утеплив ее шубой и шарфом.

Судя по всему, картонный Гослинг остался доволен экскурсией, о чем свидетельствуют забавные снимки на фоне местных пейзажей.

Интересно, что картонный Райан Гослинг в последнее время становится чуть ли не популярнее себя настоящего. Осенью канадская кофейня с помощью картонной фигуры зазывала реального актера на чашечку кофе. И он пришел.

Как еще поклонники используют картонные фигуры знаменитостей, читайте в нашем материале.

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