Картонному Райану Гослингу в шубе «провели» экскурсию по Тюмени (фото)

12 ноября канадский актер Райан Гослинг отметил свой 38-й день рождения. Тюменские журналисты из издания «Мой портал», которые, судя по всему, являются большими поклонниками кинозвезды, решили сделать ему необычный подарок — экскурсию «по лучшему городу Земли».

Неизвестно, приглашали ли они Гослинга лично, но в итоге любоваться тюменскими достопримечательностями сотрудники редакции пошли в сопровождении картонной фигуры звезды, предварительно утеплив ее шубой и шарфом.

Судя по всему, картонный Гослинг остался доволен экскурсией, о чем свидетельствуют забавные снимки на фоне местных пейзажей.

Интересно, что картонный Райан Гослинг в последнее время становится чуть ли не популярнее себя настоящего. Осенью канадская кофейня с помощью картонной фигуры зазывала реального актера на чашечку кофе. И он пришел.