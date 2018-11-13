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17:25 (мск), источник: Mail Новости

Вид из кабины. Пилот авиалайнера делает удивительные фото во время полета

Пейзажи, доступные не каждому.

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Многие во время путешествий любят делать фотографии из иллюминатора самолета, но вид из кабины пилота ни с чем не сравнится. Это доказывает Instagram-аккаунт 35-летнего нидерландского пилота Кристиана ван Хейста.

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По его признанию, он всегда любил фотографировать, а когда впервые начал работать пилотом (около 8 лет назад), то понял, что просто обязан поделиться с миром той красотой, которую может наблюдать во время рейсов.

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Кристиан рассказывает, что раньше восторженно рассказывал родным и друзьям, как совершенно по-другому выглядит свет и тень наверху: звезды, облака, млечный путь и северное сияние. Однако он быстро понял, что рассказов недостаточно, и начал брать с собой в рейсы фотокамеру. Фантастическими и порой даже космическими снимками Кристиан делится в своем Instagram, где на него подписаны почти 90 тысяч человек.

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Кстати, фотографией увлекаются и британские королевские пилоты Пол Фокс и Ашиш Раваль, которые также ведут Instagram с очень красивыми фотографиями из кабины самолета.

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