Вид из кабины. Пилот авиалайнера делает удивительные фото во время полета
Пейзажи, доступные не каждому.
Пейзажи, доступные не каждому.
Многие во время путешествий любят делать фотографии из иллюминатора самолета, но вид из кабины пилота ни с чем не сравнится. Это доказывает
По его признанию, он всегда любил фотографировать, а когда впервые начал работать пилотом (около 8 лет назад), то понял, что просто обязан поделиться с миром той красотой, которую может наблюдать во время рейсов.
Кристиан рассказывает, что раньше восторженно рассказывал родным и друзьям, как совершенно
Кстати, фотографией увлекаются и британские королевские пилоты Пол Фокс и Ашиш Раваль, которые также ведут Instagram с очень красивыми фотографиями из кабины самолета.
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