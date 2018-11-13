В Сети появился новый мем про уважение, и каждый в нем узнает себя

Еще в 2016 году художник Дэвид Франко нарисовал иллюстрацию Master’s Blessing («Благословение учителя») с фантазийным повелителем и подданным, протягивающим ему меч, для конкурса Character Design Challenge.

Возможно, она бы так и осталась забытой, если бы вдруг в ноябре 2018 года картинка не появилась на сайте Know Your Meme, превратившись в мем про собаку, которая нашла крутую палку и мечтает поиграть с хозяином.

После этого у картинки началась новая самостоятельная жизнь, и она пошла в народ. С помощью нового мема пользователи описывают уважение и даже саркастичное поклонение. И в этих картинках многие узнают себя.