12 ноября 2018 г.
В Сети появился новый мем про уважение, и каждый в нем узнает себя
Картинка моментально стала популярной.
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Картинка моментально стала популярной.
Еще в 2016 году художник Дэвид Франко нарисовал иллюстрацию Master’s Blessing («Благословение учителя») с фантазийным повелителем и подданным, протягивающим ему меч, для конкурса Character Design Challenge.
12 ноября 2018 г.
Возможно, она бы так и осталась забытой, если бы вдруг в ноябре 2018 года картинка не появилась на сайте Know Your Meme, превратившись в мем про собаку, которая нашла крутую палку и мечтает поиграть с хозяином.
He's a good boy pic.twitter.com/WBCm2lK3MD— Memes In One (@memesinone) 10 ноября 2018 г.
— Dank Memes Bot (memes_bot) November 10, 2018
После этого у картинки началась новая самостоятельная жизнь, и она пошла в народ. С помощью нового мема пользователи описывают уважение и даже саркастичное поклонение. И в этих картинках многие узнают себя.
12 ноября 2018 г.
Жизненный мем pic.twitter.com/ug8GEwmiX6— Никон (@pizda_rulyam) 13 ноября 2018 г.
Обожаю этот мем pic.twitter.com/HLtbJWgUUx— Дана (@danakhamitova) 13 ноября 2018 г.
Сделал мем pic.twitter.com/QEInpnYN8X— Твики Твик (@chris19raw) 13 ноября 2018 г.
Когда звонит мамин телефон pic.twitter.com/ZC5atWN2Xe— Одинокий путник (@kudesn1ck) 12 ноября 2018 г.
12 ноября 2018 г.
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