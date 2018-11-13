Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: как жест Путина Трампу перевернул встречу в Париже
Паркуюсь назло соседям — новый способ заработать на старом авто
Рошаль заступился за врачей, которые ампутировали «здоровую ногу»
Жена обвиняемого в изнасиловании полицейского сделала заявление
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
В Белом доме сказали, почему Трамп не поздоровался с Порошенко
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Полезные факты о хлебе
ВПЧ: безвредная инфекция или тихий убийца
Маленький сын певицы Самойловой погиб в автокатастрофе - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
С Меркель случился конфуз во Франции
Автобус с футбольной командой упал в пропасть
Народный артист СССР Игорь Лученок скончался - СМИ
63-летняя жена Гогена Солнцева избила дочь - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
12Наводнение на Кубани
18:09 (мск), источник: Mail Новости

В Сети появился новый мем про уважение, и каждый в нем узнает себя

Картинка моментально стала популярной.

Наверх

Еще в 2016 году художник Дэвид Франко нарисовал иллюстрацию Master’s Blessing («Благословение учителя») с фантазийным повелителем и подданным, протягивающим ему меч, для конкурса Character Design Challenge.

Возможно, она бы так и осталась забытой, если бы вдруг в ноябре 2018 года картинка не появилась на сайте Know Your Meme, превратившись в мем про собаку, которая нашла крутую палку и мечтает поиграть с хозяином.

Мой пес, клевая палка, которую он нашел, я

После этого у картинки началась новая самостоятельная жизнь, и она пошла в народ. С помощью нового мема пользователи описывают уважение и даже саркастичное поклонение. И в этих картинках многие узнают себя.

Мама, ее звонящий телефон, я

Читайте также:

Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосе
«Роскосмос» показал космический аппарат с ядерным двигателем
Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
В Москве iPhone купили за ванну мелочи (фото)
Дело об убийстве Игоря Талькова возобновили спустя 27 лет
Спорт
Без лидеров: как Черчесову играть со шведами Эпидемия травм, первый вызов Ари, сбалансированность состава - анализируем ситуацию в главной команде страны
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Россияне выбрали «рабочую лошадку» и «самое надежное» авто Голосование проходило в рамках ежегодного исследования проекта «Автомобиль года в России», которое определяет предпочтения российских автомобилистов
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Дети
Ведущая «Орла и решки» Мария Гамаюн впервые станет мамой Девушка подтвердила свою беременность (фото)
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь