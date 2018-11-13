В чем суть дела об убийстве Игоря Талькова?

Источник: РИА "Новости"

​Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве Игоря Талькова.

Во вторник, 13 ноября, управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве советского музыканта и автора песен Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте СК.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта «Юбилейный» во время потасовки его охранников, концертного директора Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы кикбоксером Игорем Малаховым. Конфликт возник по поводу очередности выступления Талькова и Азизы на сводном концерте звезд российской эстрады. Последним должен был выступать Олег Газманов, перед ним Тальков, а перед Тальковым — Азиза. Малахов был против. Он стал требовать изменить очередность выступающих и поставить Азизу после Талькова, поскольку это считалось более престижным. Режиссер концерта Татьяна Пригожина заявила, что осуществить это невозможно из-за уже выставленной очередности фонограмм. Но после угроз со стороны Малахова порядок все-таки изменили.

Затем Тальков и Шляфман стали выяснять у Малахова причины замены.

В результате в коридоре произошла потасовка, в ходе которой Тальков несколько раз выстрелил из своего пистолета (он был газовым), а охранник Азизы успел сделать два выстрела из своего.

Оба выстрела прошли мимо. После того, как оружие из рук Малахова выбили, произошел еще один выстрел, ставший смертельным для Талькова. Кто и из какого оружия стрелял, доподлинно неизвестно до сих пор.

Кого обвинили в убийстве?

Сначала задержали Малахова, но в ходе следственных экспериментов стало ясно, что Талькова убил не он. В 1992 году следствие предъявило обвинения Валерию Шляфману в убийстве по неосторожности. К тому времени он успел выехать на постоянное место жительства в Израиль, где впоследствии получил гражданство.

Российские правоохранители несколько раз пытались добраться до подозреваемого, однако по разным причинам ни допросить Шляфмана, ни добиться того, чтобы местные власти открыли против него дело, не смогли.

Новость ЦРУ связало саудовского кронпринца с убийством журналиста Хашкаджи

В частности, в 1992 году в Израиль летал начальник следственной части петербургской прокуратуры Олег Блинов, однако возможный допрос и его командировка не были согласованы с израильскими руководителями, и ему пришлось вернуться в Россию. В итоге производство по уголовному делу было приостановлено 19 марта 1993 года.

После смерти матери Игоря Талькова, которая была признана потерпевшей по уголовному делу, по ходатайству вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей СК решил возобновить расследование. Как сообщают в Следственном комитете, после допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ.