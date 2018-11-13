Иллюзия с «полуобнаженной» женщиной на улице смутила пользователей Сети

Источник: РИА Новости

​Незнакомка держит пакет таким образом, что со стороны кажется, будто она вышла на улицу в одном нижнем белье.

«Пришлось приглядеться повнимательнее», — написал автор публикации.

Пост набрал почти тысячу лайков и более 250 репостов.

Пользователи признались, что не сразу поняли, что у девушки в руке пакет. Некоторым из них понравился дизайн сумки, однако другие скептические отнеслись к идее магазина.

«Если бы мне предложили такой пакет, я бы попросил что-то другое!» — прокомментировал снимок Simon.

«Хаха! Стильная сумочка!» — пошутил LewGarfinkel.