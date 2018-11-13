Иллюзия с «полуобнаженной» женщиной на улице смутила пользователей Сети
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети стала популярной фотография девушки с пакетом, на котором изображено фото полуобнаженной модели. Снимок опубликовали в Twitter.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети стала популярной фотография девушки с пакетом, на котором изображено фото полуобнаженной модели. Снимок опубликовали в Twitter.
Незнакомка держит пакет таким образом, что со стороны кажется, будто она вышла на улицу в одном нижнем белье.
«Пришлось приглядеться повнимательнее», — написал автор публикации.
Пост набрал почти тысячу лайков и более 250 репостов.
Пользователи признались, что не сразу поняли, что у девушки в руке пакет. Некоторым из них понравился дизайн сумки, однако другие скептические отнеслись к идее магазина.
«Если бы мне предложили такой пакет, я бы попросил
«Хаха! Стильная сумочка!» — пошутил LewGarfinkel.
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