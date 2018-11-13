Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Су-57 стал «невидимым»
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Виктория Лопырева позирует в розовом пальто
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
В Белом доме сказали, почему Трамп не поздоровался с Порошенко
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках
Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
С Меркель случился конфуз во Франции
Автобус с футбольной командой упал в пропасть
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Народный артист СССР Игорь Лученок скончался - СМИ
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
19:58 (мск), источник: Esquire

Названа дата выхода последнего эпизода «Игры престолов»

Анонс появился в официальном аккаунте сериала в твиттере.

Наверх
Источник: HBO

Только что в Twitter-аккаунте сериала «Игра престолов» появился тизер последнего эпизода. Точнее, это нарезка из всех важных моментов за все восемь сезонов сериала. Судя по накалу, эта серия стоит ожидания. Выйдет эпизод в апреле 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное число просмотров. Первый сезон «Игры престолов» вышел 17 апреля 2011 года.

Это тоже интересно:

 Single-use ("одноразовый") — слово года по версии словаря Collins
"Я хотел бы остаться в футболе тренером": Андрей Аршавин, возможн
Россия может бойкотировать форум в Давосе впервые с 1992 года
Аналитики предсказали рублю обвал под Новый год
Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
В чем суть дела об убийстве Игоря Талькова?
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
Спорт
«Многие русские допингисты по-прежнему выступают» Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал решение WADA восстановить статус РУСАДА
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб каждый день и жесткие нормы Комитет Госдумы по госстроительству одобрил два законопроекта в области регулирования техосмотра
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 17 486
про мужиков-истеричек 226
Почему люди сохраняют странные имена и фамилии? 187
Двойное имя. 173
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь