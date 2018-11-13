Названа дата выхода последнего эпизода «Игры престолов»
Анонс появился в официальном аккаунте сериала в твиттере.
Анонс появился в официальном аккаунте сериала в твиттере.
Только что в Twitter-аккаунте сериала «Игра престолов» появился тизер последнего эпизода. Точнее, это нарезка из всех важных моментов за все восемь сезонов сериала. Судя по накалу, эта серия стоит ожидания. Выйдет эпизод в апреле 2019 года.
Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное число просмотров. Первый сезон «Игры престолов» вышел 17 апреля 2011 года.
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