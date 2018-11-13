Названа дата выхода последнего эпизода «Игры престолов»

Только что в Twitter-аккаунте сериала «Игра престолов» появился тизер последнего эпизода. Точнее, это нарезка из всех важных моментов за все восемь сезонов сериала. Судя по накалу, эта серия стоит ожидания. Выйдет эпизод в апреле 2019 года.