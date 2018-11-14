Ученые выяснили, как погибла легендарная Индская цивилизация
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Раскопки на дне Индийского океана помогли климатологам найти новые свидетельства того, что легендарная первая цивилизация Земли в долине реки Инд исчезла
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Раскопки на дне Индийского океана помогли климатологам найти новые свидетельства того, что легендарная первая цивилизация Земли в долине реки Инд исчезла
«История Индской цивилизации — хороший урок для всех нас. Посмотрите на Африку или Сирию — люди покидают их
Индская, или Хараппская, цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200−1900 годах до нашей эры.
В этот период возникла система межгородской и «международной» торговли, планирование городских поселений, санитарные сооружения, были стандартизированы меры и весов, а влияние Индской цивилизации распространилось на весь субконтинент.
После 1900 года до нашей эры она начала приходить в упадок, бесследно исчезнув через несколько столетий — мегаполисы древних индийцев опустели, а их племена переселились в небольшие деревни у подножий Гималаев.
С другой стороны, полученные недавно данные по климату Земли за последние десять тысяч лет, показывают, что климат Индостана радикально менялся и в более ранние исторические эпохи. Это заставляет ученых спорить о том, почему Хараппская цивилизация не исчезла раньше и как на нее реально влияли засухи, исчезновение рек и прочие климатические катастрофы.
Археологические раскопки на месте города Ракхигархи в Индии
Джосан и его коллеги попытались разрешить эти споры, проводя раскопки не на территории
Дело в том, что отложения раковин планктона, моллюсков и другие типы осадочных пород являются своеобразными климатическими «летописями», в которых очень четко отражается то, как менялся климат Земли в то время, когда они формировались.
К примеру, доли «тяжелых» и «легких» изотопов кислорода могут рассказать нам о флуктуациях температуры на Земле, концентрация «тяжелого» углерода — о биоразнообразии и наличии массовых вымирании, а доли кальция и ряда других металлов — про уровень кислотности вод и других свойствах мирового океана.
Используя эти сведения, а также обрывки ДНК этого планктона, ученые смогли проследить за тем, как много пресной воды попадало в прибрежные воды океана, и как менялся уровень осадков во время зимы и лета.
Это не так сильно поменяло общее количество осадков, но сделало долину Инда почти непригодной для жизни больших групп людей внутри крупных городов.
Подобные изменения, в свою очередь, были связаны с тем, что климат в то время вступал в очередной «малый ледниковый период», понизивший температуры во всех уголках планеты. Это похолодание постепенно изменило характер движения ветров и течений в Индийском океане, что было одним из ключевых факторов в исчезновении первой цивилизации Земли, заключают ученые.