Ученые выяснили, как погибла легендарная Индская цивилизация

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«История Индской цивилизации — хороший урок для всех нас. Посмотрите на Африку или Сирию — люди покидают их из-за схожих изменений климата. В прошлом, люди могли справиться с подобными проблемами, переселившись на другое место, но что сегодня делать жителям юга США и побережья Бангладеш, которые в скором времени могут быть затоплены морем?», — заявил Ливию Джосан (Liviu Giosan) из Океанографического института в Вудс-Хоул (США).

Индская, или Хараппская, цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200−1900 годах до нашей эры.

В этот период возникла система межгородской и «международной» торговли, планирование городских поселений, санитарные сооружения, были стандартизированы меры и весов, а влияние Индской цивилизации распространилось на весь субконтинент.

После 1900 года до нашей эры она начала приходить в упадок, бесследно исчезнув через несколько столетий — мегаполисы древних индийцев опустели, а их племена переселились в небольшие деревни у подножий Гималаев.

Многие историки и археологи связывают ее гибель с изменением климата в регионе, который из-за ослабления муссонов стал холоднее и суше в начале второго тысячелетия до нашей эры.

С другой стороны, полученные недавно данные по климату Земли за последние десять тысяч лет, показывают, что климат Индостана радикально менялся и в более ранние исторические эпохи. Это заставляет ученых спорить о том, почему Хараппская цивилизация не исчезла раньше и как на нее реально влияли засухи, исчезновение рек и прочие климатические катастрофы.

Археологические раскопки на месте города Ракхигархи в Индии

Джосан и его коллеги попытались разрешить эти споры, проводя раскопки не на территории Мохенджо-Даро, Ракхигари и других центров Индской цивилизации, а на дне Индийского океана, в разных уголках побережья Пакистана.

Дело в том, что отложения раковин планктона, моллюсков и другие типы осадочных пород являются своеобразными климатическими «летописями», в которых очень четко отражается то, как менялся климат Земли в то время, когда они формировались.

К примеру, доли «тяжелых» и «легких» изотопов кислорода могут рассказать нам о флуктуациях температуры на Земле, концентрация «тяжелого» углерода — о биоразнообразии и наличии массовых вымирании, а доли кальция и ряда других металлов — про уровень кислотности вод и других свойствах мирового океана.

Используя эти сведения, а также обрывки ДНК этого планктона, ученые смогли проследить за тем, как много пресной воды попадало в прибрежные воды океана, и как менялся уровень осадков во время зимы и лета.

Как показали эти наблюдения, конец Хараппской цивилизации был связан не с наступлением засухи, а с тем, что характер выпадения осадков радикально изменился — зимние муссоны стали еще более обильными, а летние дожди начали выпадать все реже и реже.

Это не так сильно поменяло общее количество осадков, но сделало долину Инда почти непригодной для жизни больших групп людей внутри крупных городов.