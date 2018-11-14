Экзамены для учителей. Почему математики показали худшие результаты?

Половина учителей математики не прошла проверку на знание предмета. Об этом РБК сообщил Рособрнадзор.

Все учителя участвовали в опросе добровольно. По результатам эксперимента составят единые федеральные оценочные материалы. В будущем на их основе будет проходить аттестация всех учителей — уже не добровольная, а обязательная.

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Преподаватель истории и обществознания школы № 2 города Реж Свердловской области Марина Шарова проходила тестирование по праву. Своими впечатлениями она поделилась с Business FM:

«В учительской среде к этим процедурам относятся негативно. Мы не меркантильные люди, но, тем не менее, ставка — 13−14 тысяч, мы работаем часы, плюс домашняя работа, плюс проверка тетрадей. Плюс еще нас проверять начали уже как учащихся. Нас это все возмущает. Было 15 тестовых заданий, как в ЕГЭ, а три задания во второй части были в плане методики. Первое — составьте программу, например, правового просвещения. Дается около трех часов, и вы составляете программу по правовому просвещению. Как ее составлять, многие педагоги знают. С другой стороны, нет никаких критериев, требований, а оценивается с точки зрения того, реализован ли этот индивидуальный подход, реализован ли деятельностный подход. То есть вы пишете одно, а как вас будут критериально проверять, вы не знаете».

Кроме половины учителей математики и информатики «неуд» получила также четверть учителей экономики, истории, русского языка и литературы.

Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, а также преподаватели обществознания и права.

Почему именно математики хуже всех прошли тестирование, комментирует директор школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов:

«Понятно, почему результаты учителей, которые преподают математику и информатику, оказались в целом ниже, чем результаты, которые показывают учителя гуманитарных предметов.

Если мы проанализируем рынок педагогического труда по всей стране, мы увидим, что наибольший дефицит как раз в преподавателях математики, физики, информатики, а преподавателей гуманитарного цикла достаточно большое количество.

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В Москве ситуация с заработной платой педагогов совсем иная, чем в России, в Москве довольно жесткая конкуренция за место работы в школе, поэтому у директоров школ есть возможность отбирать действительно лучших из лучших. Наверное, в целом в разных регионах ситуация складывается по-разному, и это как раз показатель того дефицита, я знаю, многие директора, мои коллеги из регионов, не могут закрыть какие-то вакансии перед началом учебного года и готовы взять практически любого учителя математики, лишь бы начать учебный процесс. В связи с тем, что конкуренции там особенно нет, именно в этих специальностях, может быть, поэтому результаты учителей именно этих предметов чуть-чуть ниже, чем остальных. Большой трагедии я бы из этого не делал, это первый, пробный шар".