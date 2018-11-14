Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семья рабовладельцев с Украины держала почти сотню невольников
Су-57 стал «невидимым»
Нюша продемонстрировала стройную фигуру спустя неделю после родов
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу: роскошь не знает границ
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил этот долг
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Туктамышева стала жертвой судейского заговора в Японии
Эксперт: жест Путина перевернул встречу в Париже
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках
Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Россия не присоединилась к плану, который поддержала 51 страна
Капитан ФСИН рассказала, как ее избило начальство
Стало известно, чем заняты головы порноактеров во время работы
Стриженова удивила грудью на новом фото - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
05:24 (мск), источник: BFM.ru

Экзамены для учителей. Почему математики показали худшие результаты?

Рособрнадзор протестировал 22 тысячи преподавателей разных предметов в российских регионах. Сами учителя рассказали Business FM, что негативно относятся к подобным проверкам.

Наверх

Половина учителей математики не прошла проверку на знание предмета. Об этом РБК сообщил Рособрнадзор.

Все учителя участвовали в опросе добровольно. По результатам эксперимента составят единые федеральные оценочные материалы. В будущем на их основе будет проходить аттестация всех учителей — уже не добровольная, а обязательная.

Читайте также
На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница

Преподаватель истории и обществознания школы № 2 города Реж Свердловской области Марина Шарова проходила тестирование по праву. Своими впечатлениями она поделилась с Business FM:

«В учительской среде к этим процедурам относятся негативно. Мы не меркантильные люди, но, тем не менее, ставка — 13−14 тысяч, мы работаем часы, плюс домашняя работа, плюс проверка тетрадей. Плюс еще нас проверять начали уже как учащихся. Нас это все возмущает. Было 15 тестовых заданий, как в ЕГЭ, а три задания во второй части были в плане методики. Первое — составьте программу, например, правового просвещения. Дается около трех часов, и вы составляете программу по правовому просвещению. Как ее составлять, многие педагоги знают. С другой стороны, нет никаких критериев, требований, а оценивается с точки зрения того, реализован ли этот индивидуальный подход, реализован ли деятельностный подход. То есть вы пишете одно, а как вас будут критериально проверять, вы не знаете».

Кроме половины учителей математики и информатики «неуд» получила также четверть учителей экономики, истории, русского языка и литературы.

Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, а также преподаватели обществознания и права.

Почему именно математики хуже всех прошли тестирование, комментирует директор школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов:

«Понятно, почему результаты учителей, которые преподают математику и информатику, оказались в целом ниже, чем результаты, которые показывают учителя гуманитарных предметов.

Если мы проанализируем рынок педагогического труда по всей стране, мы увидим, что наибольший дефицит как раз в преподавателях математики, физики, информатики, а преподавателей гуманитарного цикла достаточно большое количество.
Читайте также
В России появятся новые педагогические должности

В Москве ситуация с заработной платой педагогов совсем иная, чем в России, в Москве довольно жесткая конкуренция за место работы в школе, поэтому у директоров школ есть возможность отбирать действительно лучших из лучших. Наверное, в целом в разных регионах ситуация складывается по-разному, и это как раз показатель того дефицита, я знаю, многие директора, мои коллеги из регионов, не могут закрыть какие-то вакансии перед началом учебного года и готовы взять практически любого учителя математики, лишь бы начать учебный процесс. В связи с тем, что конкуренции там особенно нет, именно в этих специальностях, может быть, поэтому результаты учителей именно этих предметов чуть-чуть ниже, чем остальных. Большой трагедии я бы из этого не делал, это первый, пробный шар".

Аттестация проходит обезличенно, и, как утверждают в Рособрнадзоре, итоги никак не повлияют на работу участников исследования и школ.

"Они девчонку уже напугали так, что она не понимает, что происходит"
Нефтяники потеряют 300 млрд руб. в случае введения пошлин
Аналитики предсказали рублю обвал под Новый год
Сын Уилла Смита сделал «каминг-аут» со сцены
Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
Иллюзия с «полуобнаженной» женщиной смутила пользователей Сети
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
Спорт
Кубок мира-2020: участники, локаут в НХЛ, состав сборной России НХЛ и профсоюз игроков уже приступили к обсуждению условий проведения турнира с участием сильнейших хоккеистов
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб каждый день и жесткие нормы Комитет Госдумы по госстроительству одобрил два законопроекта в области регулирования техосмотра
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Дети
Ведущая «Орла и решки» Мария Гамаюн впервые станет мамой Девушка подтвердила свою беременность (фото)
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь