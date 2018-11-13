Сын Уилла Смита сделал каминг-аут со сцены

«Tyler, The Creator — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего он вам не хочет говорить. Но Тайлер — мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!» — заявил Смит. Рэпер в это время смеялся и качал головой, давая понять зрителям, что это шутка.