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13 ноября, источник: Lenta.Ru

Сын Уилла Смита сделал каминг-аут со сцены

Сын американского актера Уилла Смита Джейден признался, что он гомосексуален и встречается с рэпером Tyler, The Creator. Такое заявление он сделал со сцены во время концерта музыканта в Лос-Анджелесе.

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Источник: Reuters

«Tyler, The Creator — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего он вам не хочет говорить. Но Тайлер — мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!» — заявил Смит. Рэпер в это время смеялся и качал головой, давая понять зрителям, что это шутка.

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После концерта Смит и Tyler, The Creator продолжили обмениваться шутками на тему гомосексуальности в социальных сетях. В частности, сын голливудского актера призвал рэпера в Twitter не отрицать факт их отношений. В ответ музыкант назвал его безумцем.

В феврале сообщалось, что Уилл Смит записал пародию на клип Icon авторства его сына. Смит намотал на шею огромную золотую цепь и вставил в рот грилзы (накладки на зубы), а также покрасил волосы в белый цвет. В конце ролика он поздравил Джейдена с сотней миллионов прослушиваний его композиций на сервисе Spotify.

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