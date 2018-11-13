Сын Уилла Смита сделал каминг-аут со сцены
Сын американского актера Уилла Смита Джейден признался, что он гомосексуален и встречается с рэпером Tyler, The Creator. Такое заявление он сделал со сцены во время концерта музыканта в
Сын американского актера Уилла Смита Джейден признался, что он гомосексуален и встречается с рэпером Tyler, The Creator. Такое заявление он сделал со сцены во время концерта музыканта в
«Tyler, The Creator — мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще
После концерта Смит и Tyler, The Creator продолжили обмениваться шутками на тему гомосексуальности в социальных сетях. В частности, сын голливудского актера призвал рэпера в Twitter не отрицать факт их отношений. В ответ музыкант назвал его безумцем.
В феврале сообщалось, что Уилл Смит записал пародию на клип Icon авторства его сына. Смит намотал на шею огромную золотую цепь и вставил в рот грилзы (накладки на зубы), а также покрасил волосы в белый цвет. В конце ролика он поздравил Джейдена с сотней миллионов прослушиваний его композиций на сервисе Spotify.