Заговоры в очереди. Как выживали засидевшиеся в наследниках будущие монархи

Источник: AP 2018

Истории известно множество случаев длительного ожидания престола. Причем близость к власти нередко заставляла наследников плести интриги против своих родителей, а родителей — ненавидеть и бояться своих детей. АиФ.ru вспомнил наиболее выразительные примеры.

Людовик XI (ждал престола 38 лет)

Людовик XI прославился во многом благодаря писателю Вальтеру Скотту, изобразившему короля в своем романе «Квентин Дорвард». В нем монарх предстает циничным интриганом, готовым на любые злодеяния ради высшей цели — объединения раздробленной феодалами Франции под своей властью.

Людовик XI Благоразумный

Действительно, всё свое царствование король посвятил объединению Франции и борьбе против мятежных подданных. Но интересно, что когда сам он был наследником престола (дофином), то он так же устроил бунт против своего отца.

Молодому наследнику хотелось больше власти, из-за чего он организовал несколько интриг, чтобы подорвать власть короля.

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В 1440 году дело кончилось восстанием, которое было подавлено. Сочтя, что молодого принца (Людовику было 17 лет) подговорили к восстанию неверные придворные, Карл VII простил его. Однако дофин не оставил попыток занять престол. Вражда между отцом и сыном нарастала. Кончилось тем, что, когда у Карла родился еще один сын, Людовик, опасаясь за свою жизнь, бежал под защиту к самому могущественному вассалу французского короля — герцогу Бургундскому.

До конца жизни Карла преследовал страх, что его сын подошлет к нему убийц. В 1461 году обезумевший король умер от голода — он отказывался принимать любую пищу, считая ее отравленной. После этого Людовик вернулся во Францию и был коронован. Первым делом он начал плести интриги против своего недавнего благодетеля, герцога Бургундского, считая его угрозой трону. В итоге, после долгих лет вражды ему удалось покорить Бургундию и окончательно присоединить ее к Франции.

Павел I (ждал 34 года)

Сын Петра III и Екатерины Великой, Павел стал наследником в 1761 году при восшествии на трон отца. Уже спустя 6 месяцев Петр был убит заговорщиками, а его место заняла жена, организовавшая дворцовый переворот. Павел вновь был объявлен наследником, хотя по всем правилам после смерти отца именно он должен был получить трон. Однако корона досталась ему только спустя 34 года.

Павел I

С матерью-императрицей у него сложились очень тяжелые отношения. Цесаревич был для неё нежеланным сыном, рожденным от нелюбимого человека. Во взглядах консервативный Павел серьёзно расходился со сторонницей идей Просвещения Екатериной.

Сына она отдалила от престола, не позволяла ему участвовать в государственных делах и не препятствовала (или даже способствовала) распространению неприятных слухов о нем: например, о том, что он был рожден от её связи с любовником графом Салтыковым.

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Близких к Павлу людей она подвергала опале. Наследник чувствовал себя изгнанником в своем замке в Гатчине, хотя ему сохранили маленький двор и даже возможность содержать небольшую гвардию.

После рождения у Павла сына Александра, Екатерина забрала новорожденного у родителей и воспитывала его сама, думая сделать внука своим наследником. Когда императрица была на смертном одре, Павел всерьез опасался ареста. Ходили слухи о манифесте Екатерины о провозглашении наследником Александра и заключении Павла в крепость. Однако если манифест и существовал, то он был уничтожен секретарем императрицы Александром Безбородко, которого Павел позднее сделал канцлером.

Правление нового императора после долгого ожидания оказалось очень недолгим. Спустя пять лет после воцарения он, как и его отец, был убит заговорщиками, недовольными воцарившимися при Павле порядками, в том числе телесными наказаниями для дворян. Императором стал Александр I.

Людовик XVIII (ждал престол 19 лет)

Людовик XVIII

По сравнению с другими героями этого списка, его ожидание трона было не таким уж долгим, зато пришлось на бурную эпоху Наполеоновских войн, последовавшую за революцией во Франции. Граф Прованский был вторым оставшимся в живых сыном Людовика Фердинанда, дофина Франции, сына короля Людовика XV. В 1774 году на французский трон взошел его брат, вошедший в историю под именем Людовика XVI. Правление последнего вошло в историю благодаря Французской революции, которая стоила этому монарху жизни — он был казнен в 1793 году. Единственный оставшийся в живых сын короля, 10-летний Людовик, скончался спустя два года в парижской тюрьме, причем по столице ходили слухи, что он был убит «как угроза революции». После этого граф Прованский, бежавший ранее из страны, и провозгласил себя королём Людовиком XVIII.

Однако реальной власти он ждал 19 лет.

В его отсутствие во Франции сначала была республика, которая затем сменилась правлением Наполеона, в 1804 году короновавшего себя в качестве императора.

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В качестве короля Людовика признавали лишь в тех странах, которые воевали с Первой Французской империей, т.е. в Великобритании и временами в Российской и Австрийской империях. Остальные слишком боялись могущества Наполеона, чтобы признать права беглого французского монарха. Из-за этого Людовику пришлось скитаться по всей Европе. Всё это время он боялся, что агенты Наполеона арестуют его, доставят во Францию и убьют, как это произошло с родственником дофина герцогом Энгиенским в 1804 году. Его расстреляли в отместку за покушение на Наполеона роялистов.

Корону Людовик смог вернуть себе только в 1814 году, когда Наполеон после трехлетней войны был разбит сложившейся против него коалицией европейских государств во главе с Россией. Причем российский император Александр I заставил Людовика признать французскую конституцию, считая, что без нее «Бурбоны и дня не продержатся». Однако сторонники короля не переставали нарушать ее, что стало одной из причин «100 дней» Наполеона, когда чуть не вернул себе контроль над страной.

Умер Людовик XVIII в 1824 году, став последним французским монархом, не свергнутым с престола.

Эдуард VII (ждал престол 59 лет)

Эдуард VII

До принца Чарльза именно Эдуарду принадлежал рекорд по самому продолжительному пребыванию в наследниках британского престола. Он оставался им со своего рождения в 1841 году и до смерти матери императрицы Виктории в 1901 году.

Первоначально Эдуард пользовался всеми привилегиями наследного принца, однако затем произошло событие, которое в корне изменило к нему отношение матери.

В 1861 году принц нёс военную службу в Ирландии. Там у него завязался роман с актрисой Нелли Клифден. Узнав об этом, Виктория и её муж Альберт потребовали от наследника оставить своё увлечение, поскольку интрига с девушкой низкого положения бросала тень на королевскую семью. Эдуарда срочно удалили из Ирландии и направили в Кембридж получать высшее образование. Однако Клифден последовала за ним.

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Слухи о скандальной связи распространились не только при дворе, но по всей стране и даже в Европе. Иностранные газеты с наслаждением смаковали детали любовных похождений принца. В Кембридж отправился отец Эдуарда, чтобы переговорить с ним. Он к тому времени страдал тяжелыми спазмами желудка. Вернулся из поездки он глубоко больным и спустя несколько недель скончался. Виктория, горячо любившая мужа, обвинила в его смерти сына. После этого наследника фактически удалили от государственных дел. Неприязнь королевы к сыну сохранилась до конца ее жизни.