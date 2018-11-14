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09:35 (мск), источник: РИА Новости

Депутат предложил заменить тело Ленина в Мавзолее копией

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст соответствующего обращения в кабмин.

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Источник: РИА Новости

По мнению Петрова, вождя революции нужно захоронить в соответствии с завещанием, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию смерти Ленина в 2024 году. При этом депутат отметил важность «соблюдения порядка и традиций», в связи с чем допустил возможность замены тела на точную восковую или резино-полимерную копию.

К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», однако позднее единороссы отозвали свои подписи. По данным ВЦИОМ, более 60% россиян заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.

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