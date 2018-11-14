Порошенко провел тайную встречу с иерархами УПЦ МП

Источник: AP 2018

Уточняется, что на встрече присутствовали поддерживающие украинского лидера иерархи, «из числа тех, кто поддерживает объединение». Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, в свою очередь, заявил, что не знает об этой встрече, но отметил, что «с президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди».

В тот же день, 13 ноября, на Украине прошел Собор епископов канонической УПЦ.

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Епископы обвинили Константинопольский патриархат в том, что он стал на путь раскола, и прекратили с ним евхаристическое общение.