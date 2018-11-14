Ракета-носитель с кораблем «Прогресс МС-10» установлена на стартовой площадке на Байконуре

Источник: РИА "Новости"

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-10», запуск которого состоится 16 ноября, установлена на стартовой площадке на космодроме Байконур. Об этом в среду сообщается на сайте РКК «Энергия».

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«Сегодня, 14 ноября, ракета-носитель “Союз-ФГ” с транспортным грузовым кораблем “Прогресс МС-10” вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена в стартовом сооружении площадки № 1 космодрома Байконур. Начались работы по программе первого стартового дня», — сообщили в корпорации. «Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования», — отмечается в сообщении. Также сообщается, что пусковые расчеты специалистов РКК «Энергия» и других задействованных в подготовке запуска организаций выполняют заключительные технологические операции на стартовом комплексе.

Старт «Прогресса МС-10» запланирован на 16 ноября 21:14 мск.

Корабль пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, куда прибудет через двое суток после старта. Корабль доставит на МКС около 2,5 т различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо и системы дозаправки, воду и сжатые газы.

Этот пуск станет первым для ракет «Союз-ФГ» после аварии 11 октября. Тогда на борту корабля «Союз МС-10», направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, экипаж не пострадал. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.