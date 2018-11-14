Россияне назвали личные связи лучшим способом трудоустройства
Гарантированно найти работу можно только через родных и друзей. Так считает 65 процентов россиян, которые приняли участие в опросе холдинга «Ромир».
Гарантированно найти работу можно только через родных и друзей. Так считает 65 процентов россиян, которые приняли участие в опросе холдинга «Ромир».
Через соцсети ищут работу 24 процента респондентов. Еще 18 процентов — через службы занятости. При этом люди с высокими доходами чаще при поиске нового места смотрят информацию о вакансиях в соцсетях и сами ее размещают, а также обращаются за помощью в агентства по подбору персонала и в государственные службы занятости.
Более половины (60 процентов) опрошенных отметили, что не меняли работу последние пять лет. Не менее 14 процентов ее
А вот отправляться в другой регион в поисках высокооплачиваемой работы или карьерных перспектив готовы не так уж и много людей: о подобных намерениях «Ромир» сообщили только 18 процентов респондентов. Еще около пяти процентов отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности, Армению и Беларусь. Не менее 77 процентов заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства.
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