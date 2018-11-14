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10:08 (мск), источник: Популярная механика

Как получить энергию из человеческих фекалий?

Человеческое тело не извлекает всю возможную энергию из еды, а потому наши отходы — это практически неизученный и неосвоенный источник энергии. И теперь ученые нашли способ ее извлечь.

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Источник: Reuters

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Energy Research, группа испанских ученых показала способ, как с помощью пурпурных бактерий получать из органических отходов полезное топливо.

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Пурпурные бактерии — фототрофы, то есть они используют фотосинтез, как растения, но источник их метаболизма — инфракрасный свет, а не видимый, как у зеленых растений. Эти бактерии легко приспосабливаются к различным факторам окружающей среды, вроде интенсивности света, температуры и окружающих органических веществ. И при воздействии на такие бактерии они могут давать разные результаты.

Ученые решили дать бактериям небольшой электрический ток, и в результате бактерии под его действием сумели извлечь водород из человеческих отходов. Более того, лучше всего эта операция прошла именно с человеческими фекалиями, так как в них очень мало белков (тело человека поглощает практически все белки, а многое другое выбрасывает). Белки же являются источником аммония, который сильно тормозит весь химический процесс.

То есть фактически бактерии добывают из отходов настоящее биотопливо.

С его помощью любой завод по очистке сточных вод в предприятии по переработке, и даже среднее производство такого типа может из полученного водорода добыть энергию, которой хватит на 43 — 107 домов.

Пока ученые продемонстрировали технологию только на лабораторном уровне, но планируют придать ей по-настоящему промышленный размах.

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