Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
С 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года.
До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.
Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень.
Решение о поэтапной индексации было принято летом, об этом в совместном письме просили ресурсоснабжающие организации — «Совет производителей энергии», Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
Индексация — средство защиты от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен.
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