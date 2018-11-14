Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

Источник: РИА Новости

С 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года.

Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года, отмечает кабмин.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень.

Решение о поэтапной индексации было принято летом, об этом в совместном письме просили ресурсоснабжающие организации — «Совет производителей энергии», Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.

Индексация — средство защиты от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен.