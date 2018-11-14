100 лет Павлику Морозову: герою и предателю в одном лице

Источник: РИА "Новости"

В послевоенные годы о личности Павлика ходили легенды, однако о том, как все было на самом деле, достоверной информации нет до сих пор.

Кто на самом деле донес на отца Морозова, почему подростка убили в лесу и как пионер оказался связан с чекистами, рассказывает «Газета.Ru».

Будущий пионер-герой родился на Урале в 1918 году. Отец Павлика оставил семью практически сразу после его рождения, поэтому отношений они почти не поддерживали. Морозов-младший учился и трудился, чтобы прокормить мать и младших братьев. Кроме того, считается, что именно он организовал первый пионерский отряд в деревне Герасимовка Тобольской губернии.

Согласно официальной версии, в сентябре 1932 году, в разгар борьбы с кулачеством, 12-летний Павел подвел под суд своего отца — Трофима Морозова, который занимал тогда должность председателя сельсовета и за солидную плату подделывал справки кулакам о том, что их якобы раскулачили.

Он также помогал им уходить от налогообложения, и прятал хлеб, подлежащий сдаче государству. «Я прошу привлечь моего отца к суровой ответственности, чтобы другим не дать повадку защищать кулаков», — заявил подросток на суде, совершив, по характеристике газет того времени, «беспощадный обвинительный акт юного защитника социализма по адресу тех, кто стоял на стороне остервенелых врагов пролетарской революции».

Именно об этом и доложил принципиальный пионер.

«Морозов Павел, являясь пионером на протяжении текущего года, вел преданную, активную борьбу с классовым врагом, кулачеством и их подкулачниками, выступал на общественных собраниях, разоблачал кулацкие проделки и об этом неоднократно заявлял», — отмечалось в обвинительном заключении убийцам мальчика.

В итоге на основании показаний сына Морозов-старший был осужден на 10 лет. Однако на этом пионер не остановился: далее он сообщил о хлебе, скрытом у соседа, а также обвинил мужа своей тетки в краже государственного зерна и заявил, что часть этого зерна находится у его родного деда, 80-летнего Сергея Морозова.

Через год Павлика вместе с младшим братом зарезали в лесу, где дети собирали ягоды по поручению бабушки. Сделали это его родственники по линии отца, так и не простившие подростку предательства.

«Второго сентября я уехала в Тавду, а 3-го Павел и Федор пошли в лес за ягодами, — вспоминала во время следствия мать убитых мальчиков, — Вернулась я 5-го и узнала, что Паша и Федя из лесу не вернулись. Я стала беспокоиться и обратилась к милиционеру, который собрал народ, и люди пошли в лес искать моих детей. Вскоре их нашли зарезанными. Мой средний сын Алексей, ему 11 лет, рассказал, что 3 сентября он видел, как Данила очень быстро шел из леса, и за ним бежала наша собака. Алексей спросил, не видел ли он Павла и Федора, на что Данила ничего не ответил и только засмеялся».

По делу об убийстве Павлика Морозова были осуждены четыре человека — родные дед и бабушка погибших мальчиков, а также двоюродный брат Данила и крестный Арсений Кулуканов, приходившийся ему дядей. К убийцам следствие привел окровавленный нож, найденный в доме дедушки Морозова за иконами.

Данила Морозов был признан непосредственным исполнителем убийства и казнен как враг советской власти. Расстреляли и Кулуканова как соучастника, а престарелые Ксения и Сергей Морозовы, которые во время происходившего держали ребенка, были приговорены к заключению и вскоре умерли в тюрьме. Только один из обвиняемых, второй дядя Павлика Арсений Силин, был полностью оправдан.

Осужденный Трофим Морозов, по одной из самых распространенных версий, даже не отсидел свой срок до конца — он вернулся из лагеря уже через три года.

Как считают историки, произошло это потому, что он участвовал в строительстве Беломорско-Балтийского канала, и вернулся домой уже с орденом за ударный труд. Впрочем, официального подтверждения этой версии нет: до конца жизни Морозов-старший всячески избегал любых ассоциаций с сыном.

Власть вплоть до развала СССР продолжала пропагандировать историю Павлика Морозова как мальчика, совершившего подвиг во благо народа; пионера, внесшего весомый вклад в построение коммунизма и поплатившегося за это жизнью. Из ребенка сделали народного героя, при этом скрыв некоторые обстоятельства его жизни, которые приводят к следующей, «перестроечной» версии поступка Морозова.

«Мы тебе наделали мяса, а ты теперь его ешь!»

Пришла перестройка, а вместе с ней — и новый взгляд на историю пионера-героя. Тогда же всплыла и реальная биография мальчика, в которой открылись крайне непростые взаимоотношения в семье Морозовых. Дед Павлика, например, был жандармом, а бабушка — конокрадкой: они познакомились в тюрьме, где он ее охранял.

Новость Накрылись совком

Осужденный отец Павлика, Трофим Морозов, очень много пил, гулял, изменял жене и в результате бросил ее с четырьмя детьми, переселившись к женщине, жившей по соседству — Антонине Амосовой. По воспоминаниям учительницы Павла, Людмилы Исаковой, его отец регулярно избивал жену и детей как до, так и после ухода из семьи. Это же подтвердил и брат Павла, Алексей: по его словам, отец «любил одного себя да водку, жену и сыновей своих не жалел».

С ненавистью к снохе и внукам относился и дед Павлика, обвинявший женщину в том, что она не захотела жить с ним одним хозяйством, а настояла на разделе дома:

Дед с бабкой тоже для нас давно были чужими. Никогда ничем не угостили, не приветили. Внука своего, Данилку, дед в школу не пускал, мы только и слышали: «Без грамоты обойдешься, хозяином будешь, а щенки Татьяны у тебя батраками»

Самого Павлика его двоюродный брат и бабушка называли «сопливым коммунистом», призывая «содрать шкуру» с него и его матери.

Неудивительно, что, когда органы завели на Морозова-старшего дело о злоупотреблениях и обратились к его бывшей жене за показаниями, она рассказала о всех известных ей противоправных действиях мужа. Досталось попутно и остальным родственникам. Павлик же, как считают некоторые историки, просто выступил на суде вместе с ней и подтвердил показания.

А заявления Павлика о «кулаческих проделках» и «творении явной контрреволюции» отца следственные органы так и не нашли.

Выяснилось, что в поступке Павлика не было политического подтекста — он просто поддержал мать, так долго притесняемую родственниками отца и им самим. За это же мальчик и поплатился жизнью, так как разъяренные бабка с дедом мстили именно матери, надавив на самое больное и отняв детей.

Расправились с ними действительно зверски: Павлу нанесли удар ножом в живот и сердце, а его брата Федора, который пытался убежать, сначала ударили палкой в висок, а затем добили ударом ножом в живот.

Более того, убийцы не особенно пытались скрывать факт расправы. Мать Павла, Татьяна Морозова, потом вспоминала, что когда изувеченные тела детей привезли в деревню, мать бывшего мужа и родная бабушка погибших Ксения Морозова сказала ей со злобной усмешкой: «Татьяна, мы тебе наделали мяса, а ты теперь его ешь!».

Присутствовал и корыстный мотив: после того, как Трофим бросил жену, его часть земли по закону перешла к старшему сыну Павлу, так как семья оставалась без средств к существованию. Убив законного наследника, родственники рассчитывали получить обратно земельный участок, принадлежавший Трофиму.

А был ли мальчик?

После распада Союза распространилась и еще одна версия событий, происходивших осенью 1932 года — сам факт существования Павлика Морозова был поставлен под сомнение. Все дело в том, что на родине мальчика, в селе Герасимовка Тобольской губернии, остались довольно противоречивые данные о датах его рождения и смерти, а в архивах хранятся 12 различных вариантов его обличительной речи.

Факт существования Павлика в свое время подтверждала только его учительница, Людмила Исакова, которая рассказывала о мальчике довольно много подробностей. По ее же словам, Павлик вряд ли преследовал политические мотивы: в основном, его волновало только тяжелое положение матери, связанное с уходом из семьи отца, а также издевательства со стороны родственников. Именно это, по мнению Исаковой, и могло подтолкнуть его выступить в суде.

Тогда же распространилась версия о том, что мальчик мог стать марионеткой в руках чекистов. По одной из версий, Морозов донес на отца по поручению матери, а после якобы был убит агентом ОГПУ с целью вызвать массовые репрессии и высылку кулаков.

История Павлика Морозова, возможно, пришлась как нельзя кстати в условиях коллективизации, которая происходила с большими трудностями. Кроме того, пионерская организация плохо приживалась в стране. Для того, чтобы как-то пробудить интерес народа, нужны были герои и их легенды, одним из которых и стал Морозов.

Существует также информация, что Павлик вообще не принадлежал к пионерской организации — по словам некоторых современников подростка, она появилась в их селе только спустя месяц после его смерти, а галстук на портрете ему просто дорисовали позже.

По словам учительницы Морозова, он действительно был сильно погружен в учебу, ему было «не до того». «Некоторым сейчас Павлик кажется эдаким напичканным лозунгами мальчиком в чистенькой пионерской форме. А он из-за бедности нашей эту форму и в глаза не видел», — вспоминала она.

Как бы то ни было, теория с «провокацией ОГПУ» не выдержала никаких проверок. Расследование, проведенное по факту убийства, позволило полностью доказать вину подозреваемых: Павлика действительно убили его родственники по собственным мотивам.