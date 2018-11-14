Ученые нашли следы исчезнувшего суперконтинента в Антарктике

Источник: РИА Новости

Ученые сделали трехмерную карту земной литосферы, сопоставив данные спутника Европейского космического агентства GOCE, который собирал информацию о гравитационном поле Земли с 2003 по 2013 годы, со сведениями с других зондов. Таким образом им удалось просветить «слепую зону», которой долгое время считалась Антарктида.

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«То, что мы видим, отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами», — отметил ведущий автор исследования, геофизик Кильского университета Йорг Эббинг.

Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку. Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750−540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.

Также отмечается, что земная кора Западной Антарктики значительно тоньше, чем Восточной.