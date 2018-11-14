Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изнасилованная в Уфе дознавательница выдала все детали
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб каждый день и жесткие нормы
В сеть слили новые портреты детей Кейт Миддлтон
«Самая красивая девочка в мире» превратилась в супермодель
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
Туктамышева стала жертвой судейского заговора в Японии
Эксперт: жест Путина перевернул встречу в Париже
Насиловали до утра: по ЧП в полиции обнародовали факты
Дознавательница из Уфы скрыла правду от полиграфа
Маленький сын певицы Самойловой погиб в автокатастрофе - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Прожив 16 лет в РФ американец сказал, почему не жалел о переезде
2 привычки убивают клетки мозга, создающие память
Судья осудил в суде Ахеджакову за смех - СМИ
"Не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
11:54 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли следы исчезнувшего суперконтинента в Антарктике

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международная группа геофизиков обнаружила подо льдами Антарктики следы древних континентов, сообщает портал Live Science.

Наверх
Источник: РИА Новости

Ученые сделали трехмерную карту земной литосферы, сопоставив данные спутника Европейского космического агентства GOCE, который собирал информацию о гравитационном поле Земли с 2003 по 2013 годы, со сведениями с других зондов. Таким образом им удалось просветить «слепую зону», которой долгое время считалась Антарктида.

Читайте также
Найден жук, который жил на древнем суперконтиненте

«То, что мы видим, отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами», — отметил ведущий автор исследования, геофизик Кильского университета Йорг Эббинг.

Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку. Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750−540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.

Также отмечается, что земная кора Западной Антарктики значительно тоньше, чем Восточной.

Читайте также:

 Украине разрешат не возвращать России три миллиарда долларов
Конец гегемону: CША признали успехи России в отказе от доллара
СМИ узнали о решении США отложить новые санкции против России
Пранкеру, из-за звонка которого был убит человек, грозит 20 лет
Россияне назвали лучший способ трудоустройства
«Стриптизом занимайся»: Туктамышеву затравили из-за Трампа
США построят в Грузии аэродром подскока
Иллюзия с «полуобнаженной» женщиной смутила пользователей Сети
Исследователи рассказали, как избежать старческого слабоумия
Спорт
Из Бразилии с любовью. РФ пополнилась натурализованным игроком Бразильский нападающий Ари, имеющий российский паспорт, впервые получил вызов в команду Станислава Черчесова
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб. каждый день и жесткие нормы Комитет Госдумы по госстроительству одобрил два законопроекта в области регулирования техосмотра
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Дети
В сеть слили новые портреты детей Кейт Миддлтон Фото появились в интернете на день раньше, чем Кларенс-хаус планировал опубликовать их
Леди
7 модных вариантов окрашивания на зиму Да, все хотят трансформаций, и легче всего их сделать с новым окрашиванием.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь