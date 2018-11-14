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11:37 (мск), источник: BFM.ru

Крым вошел в тройку самых популярных направлений туров на Новый год

Основанием стало снижение цен на авиабилеты.

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Источник: Reuters

Крым оказался в тройке самых популярных направлений на новогодние праздники в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства курортов и туризма.

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«Крым в тройке самых популярных направлений новогодних праздников 2019 года. Средний чек на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом году снизился на 39%. Такую аналитику с учетом цен раннего бронирования предоставил сервис онлайн-бронирования Biletix», — сообщили в Минкурортов.

В тройке лидеров направления Москва — Сочи, Москва — Крым и Екатеринбург — Москва. По данным аналитиков, средняя цена билета из Москвы в Сочи и обратно выросла на 36% и составляет 8110 рублей, средняя цена билета Москва — Симферополь — Москва составляет 4922 рубля (7960 рублей в прошлом году), что подняло Крым в рейтинге сервиса с шестого на второе место.

Помимо этого, определен топ-5 регионов, выбирающих Крым для новогодних и рождественских каникул. Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Екатеринбург и Сургут.

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