Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ, соответствующий указ опубликован на официальном
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ, соответствующий указ опубликован на официальном
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Билану Диме Николаевичу — артисту,