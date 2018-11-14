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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА Новости

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в документе.

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