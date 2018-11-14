Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в документе.