Верный пес 80 дней прождал хозяйку у места ее смерти

С конца августа пса видят у обочины дороги, в городе Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия. «Уже почти три месяца, как он появился. Собака всегда здесь, светит ли солнце, льет ли дождь. Это очень трогательно», — рассказал журналистам таксист Го Синьхуа. Он предположил, что собака ждет хозяйку, погибшую в аварии на этом месте ранним утром 21 августа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SxEtrz_PeYM?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина добавил, что пса несколько раз пытались покормить, но он пугался незнакомцев и убегал, стоило к нему подойти. Когда люди уходили, собака возвращалась на свое место.

Видео с псом набрало более шести миллионов просмотров в китайских соцсетях. Многие комментаторы признались, что зрелище заставило их заплакать. Другие выразили беспокойство, что собаку может случайно сбить машина.