Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Злой» котик попал в приют. Теперь он — любимчик волонтеров
Пешеходы «притворились» автобусом, чтобы пересечь мост (видео)
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
СМИ: сына премьера Чехии похитили и увезли в Крым
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
В Белом доме сказали, почему Трамп не поздоровался с Порошенко
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Приходько ушла со съемок ток-шоу из-за неудобных вопросов
Раскрыто, что происходит в самолете во время смерти человека
Сын певицы Самойловой погиб в автокатастрофе - СМИ
Выяснилось, чьей помощницей в правительстве была слившая данные
СМИ: сына премьера Чехии похитили и увезли в Крым
Стрелок уехал из РФ воевать за ВСУ, вернулся и пошел под суд
Трамп выдвинул требование для Порошенко - СМИ
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
12:33 (мск), источник: Известия

Классический ансамбль: как прошла выставка редких автомобилей в ЦДХ

Во сколько обойдутся коллекционерам уникальные шедевры мирового автопрома.

Наверх

Выставка «Редкие автомобили» открылась в Центральном доме художника в Москве в пятницу, 9 ноября. Всего на ней представлено около 40 машин и мотоциклов, стоимостью от нескольких сотен тысяч до 20 млн рублей, а отдельные экспонаты и вовсе существуют едва ли не в единственном экземпляре. Завершится выставка аукционом, на котором можно будет приобрести понравившиеся лоты — если, конечно, вы к этому готовы.

Икона британского дизайна — Jaguar E‑Type 1962 года. Эстимейт: 10,5 — 13 млн рублей.

Легенда отечественного автопрома — ГАЗ-М21Г «Волга». Ее стартовая цена — 1,2 млн рублей, эстимейт — 1,7−2 млн рублей.

Представленный на выставке ГАЗ-М21Г — автомобиль первой серии, которая выпускалась лишь в 1956—1957 годах.

Рафинированный Packard Twelve Series 1507, 1937 года выпуска. Эстимейт — 19,8−23 млн рублей.

К середине 1930-х «Паккарды» считались лучшими автомобилями в мире — несмотря на все идейные разногласия с западными капиталистами, на них охотно ездили, в том числе и руководители молодой Страны Советов.

Одна из моделей легендарной марки — Rolls Royce Silver Spur Series 1. Эстимейт — 3−3,6 млн рублей.

Не исключено, что именно этот Rolls Royce — первый в мире автомобиль, в подлокотнике которого было предусмотрено место для хранения мобильного телефона.

Одна из первых моделей знаменитого немецкого концерна — BMW 327 Coupe, 1939 года выпуска. Эстимейт — 9−11 млн рублей.

Aston Martin DB11 AMR Signature Edition, 2018 года.

Этот автомобиль из вселенной Джеймса Бонда был выпущен всего в 100 экземплярах и стал своеобразным подарком марке на ее 105-й юбилей. Его стартовая цена составляет больше 21 млн рублей. Эстимейт: 21,6−22,5 млн рублей.

Выставка будет работать до воскресенья, 18 ноября, аукцион запланирован на 17 ноября.

 «Нужен баланс между привлекательностью и безопасностью»
Культура без барьеров: Петербург принимает международный форум
Песков пояснил, почему называет санкции словом «рестрикции»
Верный пес 80 дней прождал хозяйку у места ее смерти
Пранкеру, из-за звонка которого был убит человек, грозит 20 лет
Обнаружены следы исчезнувшего суперконтинента в Антарктике
Россияне назвали лучший способ трудоустройства
Военная база России превратится в логистический центр НАТО
Иллюзия с «полуобнаженной» женщиной удивила пользователей Сети
Спорт
Из Бразилии с любовью. РФ пополнилась натурализованным игроком Бразильский нападающий Ари, имеющий российский паспорт, впервые получил вызов в команду Станислава Черчесова
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб. каждый день и жесткие нормы Комитет Госдумы по госстроительству одобрил два законопроекта в области регулирования техосмотра
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Популярные темы на «Детях»
Президенты и их жены 418
Ээх, не умеем мы оказывается экономить 395
Женщина года - 2018 379
Почему люди сохраняют странные имена и фамилии? 337
Леди
7 модных вариантов окрашивания на зиму Да, все хотят трансформаций, и легче всего их сделать с новым окрашиванием.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь