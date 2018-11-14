Классический ансамбль: как прошла выставка редких автомобилей в ЦДХ

Выставка «Редкие автомобили» открылась в Центральном доме художника в Москве в пятницу, 9 ноября. Всего на ней представлено около 40 машин и мотоциклов, стоимостью от нескольких сотен тысяч до 20 млн рублей, а отдельные экспонаты и вовсе существуют едва ли не в единственном экземпляре. Завершится выставка аукционом, на котором можно будет приобрести понравившиеся лоты — если, конечно, вы к этому готовы.

Икона британского дизайна — Jaguar E‑Type 1962 года. Эстимейт: 10,5 — 13 млн рублей.

Легенда отечественного автопрома — ГАЗ-М21Г «Волга». Ее стартовая цена — 1,2 млн рублей, эстимейт — 1,7−2 млн рублей.

Представленный на выставке ГАЗ-М21Г — автомобиль первой серии, которая выпускалась лишь в 1956—1957 годах.

Рафинированный Packard Twelve Series 1507, 1937 года выпуска. Эстимейт — 19,8−23 млн рублей.

К середине 1930-х «Паккарды» считались лучшими автомобилями в мире — несмотря на все идейные разногласия с западными капиталистами, на них охотно ездили, в том числе и руководители молодой Страны Советов.

Одна из моделей легендарной марки — Rolls Royce Silver Spur Series 1. Эстимейт — 3−3,6 млн рублей.

Не исключено, что именно этот Rolls Royce — первый в мире автомобиль, в подлокотнике которого было предусмотрено место для хранения мобильного телефона.

Одна из первых моделей знаменитого немецкого концерна — BMW 327 Coupe, 1939 года выпуска. Эстимейт — 9−11 млн рублей.

Aston Martin DB11 AMR Signature Edition, 2018 года.

Этот автомобиль из вселенной Джеймса Бонда был выпущен всего в 100 экземплярах и стал своеобразным подарком марке на ее 105-й юбилей. Его стартовая цена составляет больше 21 млн рублей. Эстимейт: 21,6−22,5 млн рублей.